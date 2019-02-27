الديار

21 / 2 / 2019

للمرّة الأولى "البلاديوم" 1500 دولار للأوقية الواحدة

تجاوزت أسعار البلاديوم 1500 دولار للأوقية للمرة الأولى، بفعل نقص المعروض المستمر منذ فترة طويلة، بينما ارتفع الذهب إلى مستوى جديد هو الأعلى في 10 أشهر مع تعثر الدولار، قبل نشر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي للبنك المركزي الأميركي.

والبلاديوم عنصر مهم في صناعة المحولات التحفيزية المستخدمة في أنظمة عوادم السيارات، وتحسن الطلب من قطاع السيارات يدعم صعود المعدن.

فيما بلغت أسعار الذهب أعلى مستوياتها منذ ال19 من نيسان 2018، مع تعثر الدولار بفعل انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية والتفاؤل بمحادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

الشرق الأوسط

20 / 2 / 2019

انطلاق جولة "محادثات الإنقاذ" بين أميركا والصين

قال البيت الأبيض إن جولة جديدة من محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، لإنهاء الحرب التجارية بين البلدين بدأت في واشنطن، موضحاً أنه ستعقد جلسات متابعة على مستوى أعلى في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، وهي ما تعد الفرصة شبه الأخيرة المتاحة منحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قبل تنفيذ رفع للتعريفات الجمركية بدأ من الشهر المقبل. وذكر البيت الأبيض في بيان، أن المحادثات تهدف إلى "إجراء تغييرات هيكلية ضرورية في الصين تؤثر على التجارة بين الولايات المتحدة والصين. وسيناقش الجانبان أيضاً تعهد الصين بشراء كمية كبيرة من السلع والخدمات من الولايات المتحدة". وأكدت الصين، التي تنفي انخراطها في هذه الممارسات أن نائب رئيس الوزراء ليو هي، سيزور واشنطن يومي الخميس والجمعة لإجراء المحادثات.

21 / 2 / 2019

الرياض ونيودلهي تعمّقان التعاون السياسي والاقتصادي والأمني

شهد الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، مراسم توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج بين البلدين، شملت المجالات الاستثمارية في الصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية الهندية، والسياحة، والإسكان، والإعلام، بالإضافة إلى الطاقة الشمسية، وجاءت تتويجاً لجولة مباحثات عقدها ولي العهد ورئيس الوزراء الهندي في قصر حيدر آباد بالعاصمة نيودلهي.

وتقدماً بالتعاون السياسي والاقتصادي والأمني بين الرياض ونيودلهي، توقع الأمير محمد بن سلمان، في كلمة له، تعميق هذا التعاون، بالإضافة إلى توقعه الوصول إلى حاجز الـ100 مليار دولار في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، وقال: "نريد أن نعمل كحكومتين لكي نضمن تحقيق هذه الاستثمارات وتحقيق عوائد نافعة لكلا البلدين". وأضاف: "نتمنى أن تسهم علاقتنا (بين السعودية والهند) في توفير مزيد من الفرص للعمالة والأيادي العاملة الهندية، والمساهمة في بناء (رؤية 2030)"، مبيناً أن كلا البلدين يواجه "تحديات متشابهة، أولها التطرف والإرهاب وأمن المحيط الهندي". في حين أكد الرئيس الهندي، أن بلاده تقدّر السعودية بالغ التقدير "كشريك موثوق به لأمن طاقتها"، مثمناً مشاركة "أرامكو السعودية" في أكبر مصفاة نفط مرتقبة على مستوى العالم.

22 / 2 / 2019

آسيا صارت أكبر موطن لأصحاب المليارات

يبدو أن أثرى أثرياء العالم من أصحاب المليارات، باتوا يفضلون تولي زمام القيادة في قارة آسيا. ولقد ارتفعت ثروات أصحاب المليارات بمقدار 17 في المائة، وصولاً إلى 7،8 تريليون دولار إجمالاً، وذلك وفقاً لما جاء في تقرير صادر عن مؤسسة "يو بي إس" لإدارة الثروات، و"برايس ووترز كوبر" للصيرفة الخاصة. وأصبحت الصين والهند موطن ثلاثة أرباع الأثرياء من أصحاب المليارات على مستوى العالم. وقد ارتفع عدد المليارديرات في آسيا إلى 117 شخصية برقم إجمالي يبلغ 637 شخصية، ويقدر المليارديرات العصاميين أن ثرواتهم ترتفع بوتيرة أسرع من أولئك الذين حازوا الثروات الطائلة بالإرث العائلي والروابط الأسرية.

23 / 2 / 2019

المصالح لا السياسة تقود الهند لدعم صناعة النفط الفنزويلية

منذ فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عقوبات ضد فنزويلا، زادت الصادرات النفطية من الأخيرة إلى الهند بصورة هائلة بلغت 620,000 برميل يومياً"، ما يشكل زيادة بنسبة 66% على المستوى السابق لفرض العقوبات. اليوم، تستأثر الهند بنحو 55% من إجمالي الصادرات النفطية الفنزويلية، وأصبحت المشتري رقم واحد للنفط الخام الفنزويلي خلال النصف الأول من شباط. ويقود هذا الارتفاع الشديد في المشتريات النفطية الهندية من فنزويلا معمل "ريليانس إندستريز"، ومعمل "نايارا إنيرجي" المدعوم من شركة "روزنفت للبترول".

ومنذ فترة قريبة، شارك وزير النفط الفنزويلي مانويل كويفيدو، في فعالية في الهند معنية بصناعة النفط، الأمر الذي أثار الدهشة. وجاءت زيارته بهدف محاولة إقناع معامل التكرير النفطية في الهند بمضاعفة مشترياتها من فنزويلا.

تجدر الإشارة إلى أن فنزويلا تخوض محادثات مع دول مستهلكة للنفط مثل الهند، من أجل إيجاد سبل بخلاف الدولار لتسديد مقابل مشتريات النفط الخام منها، وتبدو فنزويلا على استعداد لإقرار نظام المقايضة.

24 / 2 / 2019

رؤية المملكة 2030 تتلاقى مع مبادرة الحزام والطريق الصينية

أبرمت السعودية عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الصين أول من أمس، في صناعات النفط والبتروكيميائيات والتعدين والكهرباء والسيراميك والموانىء وغيرها، وذلك في ختام الجولة الآسيوية للأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، التي وصلت إلى محطة الصين.

وتؤكد الزيارة وما تم توقيعه من اتفاقيات ومذكرات ومشاريع مشتركة، أهمية العلاقة الاستراتيجية السعودية - الصينية الممتدة والمتجددة، ومواصلة المسؤولين بذل الجهود للعمل على تحقيق الالتقاء بين رؤية المملكة 2030، ومبادرة الحزام والطريق الصينية، وتعميق التعاون في جميع المجالات، لتحقيق نتائج ملموسة أكبر في أطار الشراكة الاستراتيجية من خلال اللجنة السعودية - الصينية المشتركة رفيعة المستوى.

وتعكس الزيارة أن المملكة مصدَر موثوق عالمياً للنفط، وتؤكد سعيها للحصول على تسهيلات أكبر للاستثمارات السعودية، في قطاع المصافي والتكرير والتسويق والتجزئة والمنتجات البتروكيماوية في الأسواق الصينية، والتعاون في مجالات البتروكيماويات، والتعدين، والبنية التحتية في المملكة.

26 / 2 / 2019

66 مليوناً يتساءلون: كيف ستستيقظ بريطانيا صباح 30 آذار؟

يترك عدم اليقين" طويل الأمد" الذي يشير إليه فليب هاموند محافظ بنك إنجلترا (المركزي البريطاني)، بعض القلق بشأن النمو... لكن أكثر من 66 مليون شخص، هم عدد سكان المملكة المتحدة، يكادون لا ينامون خلال الأسابيع القلائل القادمة، مع غياب أي معلومة مؤكدة عن ماذا ستكون عليه دولتهم مع الساعات الأولى من صبيحة يوم 30 آذار. وبعد عامين ونصف العام من الاستفتاء على الانفصال، فشلت التنبؤات الأكثر رعباً بما كان يمكن أن يحدث للرفاهية المالية، والتي أشار إليها جورج أوزبورن، المحافظ السابق، في أيار 2007 حول توقعاته لما سيحدث بعد عامين من تصويت المغادرة. وأفاد خبراء بأن مملكة المتحدة شهدت أكبر تباطؤ في النمو الدخل في أي اقتصاد، بالتزامن مع تضخم أعلى من المتوقع. وشهد الاقتصاد البريطاني نوعاً من "سوء الأداء" في المؤشرات كافة منذ منتصف 2016، وهو ما يصفه خبراء بأنه "مسألة خاصة بالمملكة المتحدة" إلى حد كبير بالتزامن مع وضع عالمي مضطرب".

26 / 2 / 2019

خبراء يحذرون: الاقتصاد العالمي يتجه إلى "المصير المخيف"

حذر خبراء اقتصاديون من أن العالم يسير بالفعل إلى تباطؤ اقتصادي، مع تزايد المخاوف من الانزلاق في دوامة جديدة من الركود، بحسب موقع بيزنس إنسايدر.

وأظهر أحدث مسح أجراه بنك أوف أميركا على مستثمري الائتمان العالميين، هذا الأسبوع، أن 30 في المئة من المستطلعة آراؤهم، قالوا إن أكبر قلق لديهم هو الركود العالمي، و"هو أقوى إجماع على هذا الأمر خلال ما يقارب من عامين".

ومن غير المرجح أن يتغير هذا الوضع حتى يستقر وضع الصناعة العالمي، حسبما قال بنك أوف أميركا. وذكر اقتصاديون من بنك أتش أس بي سي البريطاني، أنه حتى في الوقت الذي بقيت فيه تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والصين، وهما أكبر اقتصادين في العالم، ثابتة، انخفضت التقديرات في مناطق مثل أوروبا وأميركا اللاتينية. وقال معهد بلاك روك الاستثماري في تقديره عن توقعات الاقتصاد الكلي في كانون الثاني: "نرى تباطؤ النمو العالمي مع دخول التوسع إلى مرحلته الأخيرة".