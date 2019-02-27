النهار/ عباس الصباغ

نقل عن الوزير سليم جريصاتي قوله إن "الطريقة الطبيعية لمعالجة أزمة النزوح السوري هي أن يتم التواصل مع الدولة السورية، ولدينا علاقات دبلوماسية ونستطيع التفاوض مع دمشق"، مضيفاً أنه لا يجب القفز فوق أهمية وضع الورقة السياسية للحكومة لمعالجة أزمة النزوح وأن لا قلق لدى رئيس الحكومة إزاء ما تقدم. ولفت نقلاً عن مصدره أن الرئيس ميشال عون في موضوع النزوح السوري أعطى توصيفاً للواقع انطلاقاً من مصلحة لبنان العليا، وهذا الأمر يجب أن يريح اللبنانيين جميعاً.

الجمهورية/ طارق ترشيشي

اعتبر أنه لا يمكن قياس نجاح أو فشل الحكومة إلّا بعد سنة من الآن، مشيراً إلى أنه إذا حققت معالجة لملفي الكهرباء والنفايات فإنها تكون قد حققت نجاحاً باهراً يمكنها أن تبني عليه لمعالجة بقية الملفات، أما إذا لم تنجح فتكون قد فشلت فشلاً ذريعاً وفي هذه الحال عليها أن تستقيل.

الديار/ حسن سلامة

نقل عن أوساط بعبدا قولها إن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أعطى كل الفرص أمام المجتمع الدولي في سبيل إعادة النازحين، وانتظر طويلاً حتى يقتنع بعض الأطراف الداخلية بأن مصلحة لبنان في التشاور مع دمشق حول عودة النازحين، بعد أن تأكد أن هذا الخيار هو الوحيد لإعادتهم وأنه لن يتساهل انطلاقاً من الصلاحيات التي أناطها به الدستور في الحؤول دون تسريع هذه العودة من خلال التواصل مع العاصمة السورية. ولفت نقلاً عن أوساط بعبدا قولها إن معالجة الأزمات الداخلية ستتم على مراحل.

اللواء/ حسين زلغوط

تساءل عما إذا ستكون الحرب على الفساد نزوة مؤقتة ينتهي مفعولها وفق ظروف تستجد؟ ورأى أن قوى سياسية متعددة أعلنت الحرب على الفساد، لكن أياً من هذه القوى لم تحدّثنا عن الآلية التي ستعتمدها للقضاء على هذه الأزمة التي أغرقت لبنان، معتبراً أن الانقاسم السياسي والمذهبي يمنعان وقوف أي مسؤول فاسد وراء القضبان، مستبعداً نجاح معركة الفساد طالما أن النظام السياسي في البلد أساس بنيانه هو الفساد.