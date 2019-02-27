The Washington Post

الرئيس الإيراني يرفض قبول استقالة الدبلوماسي البارز

أعلنت الخارجية الإيرانية أن رئيس البلاد حسن روحاني رفض قبول استقالة وزير الخارجية محمد جواد ظريف.

وأشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي إلى أن جميع التفسيرات والمزاعم حول أسباب قرار ظريف ترك منصبه لا صحة لها، وتابع: "كما ذكر اليوم الديوان الرئاسي، هذه الاستقالة لم تُقبل".

وانتقد قاسمي "الاستغلال السياسي والفئوي" لقرار ظريف من قبل "بعض الأوساط"، معتبراً ذلك "أمراً مستهجناً ومرفوضاً".

وقال إن "هاجس ظريف ومنتهى جهوده منذ توليه حقيبة الخارجية هو النهوض باقتدار ومكانة وصلابة السياسة بالخارجية للبلاد". من جانبه، كشف مسؤول إيراني حليف لظريف طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة "رويترز" أن قرار الاستقالة يفسّر بالضغوط التي تعرض لها ظريف في الآونة الأخيرة بسبب الاتفاق النووي الذي لعب وزير الخارجية دوراَ بارزاً في إبرامه عام 2015.

Haaretz

أردوغان يأمل أن تتغير مقاربة الولايات المتحدة تجاه شراء S-400 في تركيا

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن أمله بأن تغير الولايات المتحدة موقفها بشأن شراء تركيا أنظمة "إس 400" الصاروخية الروسية للدفاع الجوي.

وقال أردوغان إن "الجهات المعنية تجري المباحثات الضرورية الآن، وستستمر بذلك، وأن الأميركيون سيتحدثون أيضاً مع الكونغرس. وآمل بأن الموقف الخاطئ الأميركي سيتغير". يذكر أن روسيا وتركيا اتفقتا على صفقة بيع أنظمة "إس 400" لأنقرة في عام 2017.

وأعربت واشنطن وحلف الناتو عن قلقهما إزاء هذه الصفقة، وتحدثا عن استحالة اندماجها مع الأنظمة الدفاعية للناتو.

كما أعلنت واشنطن عن إمكانية تعليق صفقة بيع مقاتلات "أف 35" لتركيا بسبب شرائها أنظمة "إس 400".

روسيا اليوم

فنزويلا تتهم أمريكا بتسليح المعارضة من أوروبا الشرقية لإغراق البلاد بحرب أهلية

اتهم وزير الخارجية الفنزويلي، خورخي أرياسا، الولايات المتحدة وحلفاءها، بشراء أسلحة للمعارضة الفنزويلية من أوروبا الشرقية، بهدف إشعال فتيل الحرب في البلاد وإغراقها بحرب أهلية.

وقال أرياسا خلال حديثه في اجتماع لمجلس الأمن الدولي في الأمم المتحدة: "كما، نعلن أيضًا عن معلومات قدمتها لنا بلدان صديقة، مثل كوبا وروسيا، بشأن تحركات وحشد للقوات في منطقة البحر الكاريبي، وشراء أسلحة في أوروبا الشرقية من أجل إرسالها إلى المعارضة الفنزويلية المتطرفة وتهيئة الظروف للتدخل في فنزويلا".

ويذكر أن الولايات المتحدة وحلفاءها من الدول العربية والغربية، استخدموا هكذا سيناريو في الأزمة السورية، وقاموا بشراء أسلحة من دول أوروبا الشرقية وقدموها هبة للمعارضة السورية التي استخدمتها داخل المدن والبلدات السورية.

وأكد الوزير الفنزويلي أن "حكومة الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بتنظيم وتمويل وإدارة هذا العدوان الوحشي ضد فنزويلا"، مشدداً على أن "هذا العدوان بدأ منذ سنوات عديدة، أي منذ اليوم الذي وصلت فيه الثورة البوليفارية إلى السلطة في 2 فبراير 1999، واستمر طيلة أيام وساعات ودقائق العشرين سنة الماضية".

وتشهد فنزويلا أزمة سياسية، إثر إعلان رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) خوان غوايدو، نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد في 23 يناير الماضي، بدعم من الولايات المتحدة وحلفائها.

ويمارس كبار المسؤولين الأمريكيين، وعلى رأسهم وزير الخارجية مايك بومبيو، ومستشار الأمن القومي، جون بولتون، ضغوطاً يومية مباشرة ومكشوفة على الرئيس الفنزويلي الشرعي نيكولاس مادورو، للتنحي وتسليم السلطة لغوايدو الذي يصفه رئيس البلاد بأنه "دمية في يد الولايات المتحدة".