وكالة أنباء رويترز

بيان: الرئيس السوداني يجري تعديلات في صفوف كبار القادة العسكريين

أجرى الرئيس السوداني عمر البشير تعديلات في صفوف كبار القادة العسكريين يوم الثلاثاء، بعد يوم من الإعلان عن سلطات واسعة جديدة للشرطة، بهدف التصدي للاحتجاجات المتواصلة منذ أشهر ضد الحكومة، والتي تمثل أطول فترة معارضة لحكمه القائم منذ 30 عاماً. وتبادل عدة أعضاء بالمجلس العسكري المؤلف من ثمانية أعضاء بالسودان مناصبهم، وجرى تعيين الفريق أول عصام الدين مبارك، النائب السابق لرئيس المجلس، وزيراً للدولة بوزارة الدفاع وهو منصب جديد. ووصف المتحدث باسم الجيش التعديلات بأنها إجراءات عادية وروتينية تتم من حين لآخر.

وكالة فرنس برس

الأمم المتحدة تطالب بمساعدات إنسانية بأكثر من 4 مليارات دولار لليمن في 2019

طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الثلاثاء، بأكثر من أربعة مليارات دولار من المساعدات الإنسانية لليمن عام 2019، فيما تمكنت الفرق الإنسانية للمنظمة الدولية من الوصول لأول مرة منذ أيلول إلى مخازن الحبوب قرب خط الجبهة في الحديدة بغرب البلاد. وقال غوتيريش أنه من أصل 4,2 مليار دولار (3,7 مليار يورو) طلبتها المنظمة الدولية من المانحين، تم الإعلان عن حوالى 2,6 مليار دولار من وعود التمويل، خلال مؤتمر الجهات المانحة لليمن في جنيف. ومن المفترض أن تسمح هذه المساعدة لمختلف وكالات الأمم المتحدة بمساعدة 21,4 مليون نسمة، يمثلون 70% من اليمنيين. وقال غوتيريش خلال مؤتمر صحافي "يمكن اعتبار مؤتمر المانحين اليوم بمثابة نجاح. الجهات المانحة تعهدت بتقديم 30% أكثر من العام الماضي". وتابع أن "عدة بلدان زادت مساهماتها"، وخصوصاً السعودية والإمارات العربية المتحدة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن هبات البلدين للأمم المتحدة لا تتعارض مع تدخلهما في النزاع في اليمن، حيث تقود السعودية تحالفا يشن حملة عسكرية منذ آذار 2015، دعماً للحكومة اليمينية في وجه المتمردين الحوثيين.

وكالة أنباء شينخوا

خبراء صينيون: القمة العربية الأوروبية تؤسس آلية جديدة للفوز المشترك

انعقدت القمة العربية الأوروبية تحت عنوان "الاستثمار في الاستقرار" بمدينة شرم الشيخ المصرية، على مدى يومي 24 و25 شباط الجاري، لتستحوذ على اهتمام الكثير من الخبراء والأكاديميين الصينيين، الذين قالوا إنها تسلط الضوء على رغبة الجانبين في تكثيف العمل المشترك على تحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة، انطلاقاً من ملفين رئيسيين وهما مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب. وقد شكلت أول قمة للجامعة العربية والاتحاد الأوروبي، والتي عقدت في مصر مبرزة دورها وثقلها في المنطقة، شكلت حدثاً رفيع المستوى على نحو غير مسبوق مع مشاركة قادة دول عربية وأوروبية فيها، من بينهم العاهل السعودي وأمير دولة الكويت والرئيس التونسي والمستشارة الألمانية ومستشار النمسا ورئيس المجلس الأوروبي. كما أنها رسمت مساراً جديداً للتنسيق والحوار بين العالم العربي وأوروبا، حول قضايا في غاية الأهمية.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

باكستان تهدد بـ"حرب شاملة"... 260 قنبلة نووية على وشك الانفجار

شنت 12 مقاتلة هندية هجوماً مفاجئاً، الثلاثاء، على معسكر مسلحين في منطقة كشمير المتنازع عليها مع باكستان. فاعتبرت باكستان الهجوم الهندي عدواناً ضدها، ووعدت بالرد في الوقت المناسب بالطريقة المناسبة. تمتلك باكستان ما بين 130 إلى 140 قنبلة نووية، بينما تمتلك الهند عددا يتراوح بين 120 إلى 130 قنبلة نووية، بحسب موقع "فاس" الأميركي، وتعد كلا الدولتان من الدول التي لا تعترف بامتلاك أسلحة نووية. ويرجع تاريخ الأزمة بين الهند وباكستان إلى عام 1947، بسبب الخلاف بين الدولتين على ولاية جامو وكشمير، التي يوجد بها انفصاليون يطالبون بالاستقلال عن الهند أو الانضمام إلى باكستان. ولا توجد حدود رسمية في ولاية كشمير تفصل بين الجيشين الهندي والباكستاني، إلا الخط الفاصل بينهما.

وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء - ارنا

مساعد رئيس الجمهورية للشؤون العلمية والتقنية يعلن عن إنشاء مصانع للإبداع في البلاد

أعلن مساعد رئيس الجمهورية للشؤون العلمية والتقنية سورنا ستاري، إنه سيتم انشاء مصانع للإبداع بدعم من الحكومة في المستقبل القريب، وذلك بهدف إنشاء شركات ناشئة والمساعدة في تسويق الأفكار في البلاد. وخلال اجتماع في مجال الاقتصاد المقاوم الذي عقد الثلاثاء، بمحافظة قزوين (غربي العاصمة طهران)، أضاف ستاري أن إجمالي عدد الطلاب الذين يدرسون في جامعات البلاد، بما فيها جامعة قزوين يزيد عن 100 الف طالب؛ كما يُدرس مئات الأساتذة في إطار هيئات التدريس بهذه الجامعات، ويجب أن يكون هناك العديد من الإنجازات في مجال الاقتصاد. وتابع أن هناك 4 آلاف و200 شركة قائمة علي المعرفة تواصل نشاطاتها في البلاد حالياً، والتي وصلت عائداتها خلال العام الماضي الي 60 الف مليار ريال (الدولار يعادل 42000 ريال بسعر الصرف الرسمي). وأوضح أنه لم يتم تطوير أي نظام اقتصادي في العالم بالاعتماد على الموارد الطبيعية فقط، بل أن تحقيق التنمية الاقتصادية في البلاد يتطلب الاعتماد على الطاقات البشرية الكفوءة. وفي معرض إشارته إلى مجال الأبحاث، صرح ستاري أن الحكومة خصصت مبالغ كبيرة في هذا الصدد؛ مؤكداً على ضرورة مشاركة القطاع الخاص في مجال الأبحاث.