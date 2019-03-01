الشرق 25 /2/ 2019

سيموني يعتذر عن طريقة احتفاله ضد يوفنتوس

تقدم المدرب الأرجنتيني دييغو سيموني السبت، باعتذار عن طريقة احتفاله بهز فريقه أتلتيكو مدريد الإسباني شباك ضيفه يوفنتوس الإيطالي (2 - صفر)، في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا في كرة القدم. وقام المدرب بالاحتفال على طريقته بالهدف الأول لفريقه، بحركة غير أخلاقية وقام بالصياح بطريقة هستيرية، متوجهاً بداية نحو أرض الملعب ولاحقاً نحو مدرجات ملعب واندا متروبوليتانو في مدريد.

الشرق 26/ 2 /2019

رويس يعود للمران مع فريق دورتموند

عاد ماركو رويس قائد وهداف نادي بوروسيا دورتموند متصدر الدوري الألماني للمران مع فريقه، بعد غياب عن الملاعب دام ثلاثة أسابيع بسبب إصابة في الفخذ.

ديوكوفيتش في الصدارة وتسيتسيبان يطرق باب العشرة الأوائل في تصنيف المحترفين

لم يطرأ أي تعديل على المراكز العشرة الأولى في التصنيف العالمي للاعبين المحترفين في كرة المضرب، فيما بات اليوناني ستيفانوس تسيتسيبان بطل دورة مرسيليا الفرنسية، على بعد مرتبة واحدة من العشرة الأوائل باحتلاله للمركز الحادي عشر. واحتفظ الصربي نوفاك ديوكوفيتش بالمركز الأوّل أمام الإسباني رافايل نادال والألماني ألكسندر زفيريف، فيما حافظ السويسري روجيه فيدرر الذي يشارك في دورة دبي هذا الأسبوع على مركزه السابع.

الشرق 27/ 2 /2019

كأس العالم تحت الـ20: من مارادونا إلى ميسي مواهب تتحسس النجومية

العد العكسي للحدث الأبرز على الخارطة الكروية العالمية، ينطلق مع سحب قرعة كأس العالم 2019 تحت 20 عاماً بنسختها الـ 22، والمقررة في بولندا بين 23 أيار و25 حزيران القادمين.

ولعلّ رمق تاريخ البطولة سريعاً، يؤكد هذا الكلام. فعام 1979 ما زال ماثلاً في أذهان متيّمي الأسطورة الحية مارادونا، وهو تاريخ تقديمه للعالم كنجم واعد صال وجال في الأراضي اليابانية، التي استضافت النسخة الثانية من البطولة وقتذاك، حين نال اللقب وجائزة أفضل لاعب.

.. ومع ميسي تستمر

سنتان بعد أنييستا، انطلق مالئ الدنيا وشاغل الناس، ليونيل ميسي، الذي قاد الأرجنتين للقب على حساب نيجيريا في النهائي بالفوز 2-1، وتسجيله الثنائية ليحرز أيضاً جائزتي أفضل لاعب.

الشرق 28 /2/ 2019

دنفر يسقط اوكلاهوما ورابتورز يقسو على بوسطن

قاد الصربي نيكولا يوكتيش فريقه دنفر ناغتس إلى تحقيق فوزه الخامس توالياً في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، وذلك على حساب ضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندر.

بينما ألحق تورونتو رابتورز خسارة قاسية بضيفه بوسطن سلتيكس.

الجمهورية 28 /2/ 2019

اللحية ممنوعة في السومو!

وضع الاتحاد الياباني لمصارعة السومو سلسلة قواعد جديدة لهذه الرياضة الشعبية في البلاد، تهدف إلى منع الممارسات غير الملائمة، وأبرزها إطلاق المصارعين للحاهم، بحسب ما أفادت وسائل إعلام. وتشمل القواعد الجديدة إجراءات مثل منع إطلاق اللحى أو إطالة الأظافر أو وشم الأجساد. ويحجم العديد من مصارعي السومو عن حلق لحيتهم، اعتقاداً منهم بأنها جالبة للحظ، إلا أنّ مسؤولي الاتحاد الياباني للسومو، قرروا وضع حد لهذا الأمر، معللين ذلك بالحفاظ على النظافة الشخصية.