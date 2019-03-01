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تناغم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بدا واضحا اليوم من خلال هيئة مكتب المجلس النيابي وإعلان الرئيس بري عن انعقاد جلسة يوم الأربعاء المقبل وأيضاً من خلال نجاح جلسة مجلس الوزراء في إقرار جزء كبير من جدول الأعمال وأهمه الدرجات الست للمعلمين الثانويين وإصدار سندات بالعملات الأجنبية.

المنار

هي ثلاثون ألف صفحة وما يزيد حجم الملف الذي أعدته وزارة المالية ومن المفترض أن يسلك طريقه إلى القضاء، والمرتكبون يتحملون بأنفسهم المسؤولية وليس أولادهم ولا أحزابهم ولا طوائفهم قال النائب فضل الله، ولا تعليق على الكلام الذي يصدر يمينا وشمالاً..

وعلى طريق مكافحة الفساد، المجلس الأعلى لمحاسبة الرؤساء والوزراء لم يعد كلاماً، فجلسة انتخاب أعضائه حددها رئيس مجلس النواب في السادس من آذار المقبل، وفي السابع منه جلسة تشريعية.. موعدان يضفيان جدية معتبرة في التعاطي مع مكافحة الفساد التي لا يتوجس منها إلا المريبون ..

nbn

لا حديث يعلو هذه الأيام على حديث مقارعة الفساد وإطلاق يد المساءلة والمحاسبة والمراقبة والتشريع وتطبيق القوانين.

هذه العناوين تتربع على عرش الورشة النيابية الواسعة التي أطلق العنان لها رئيس مجلس النواب نبيه بري وعلى نيتها ترأس اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس في عين التينة لبرمجة الجلسات المكثفة التي تم تحديد موعدها يومي الأربعاء والخميس المقبلين وسيكون على رأس جدول أعمالها تشكيل المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

mtv

مجلس الوزراء الأول بعد نيل الحكومة الثقة شكل عن قصد أو صدفة نوعاً من فك اشتباك ناعم بين الرئاستين الأولى والثالثة، وتذكيراً لطيفاً بالدور الذي منحه اتفاق الطائف لرئيس الحكومة، وجاء جدول الأعمال الخالي من المواد الخلافية يعزز الهدوء، ما سهل إمرار عدداً من المشاريع وفي مقدمها إقرار الدرجات الست لأساتذة الثانوي المتمرنين والموافقة لوزارة المال على إصدار سندات خزينة بالعملات الأجنبية.

NTV

بروح وزارية سلكت الدرجات الست للأساتذة الثانويين طريقها إلى الإقرار من دون المفعول الرجعي وباعتراض التيار والقوات. وفي الجلسة كانت "خبطة" اليد هذه المرة حريرية بعدما أبدى رئيس الحكومة الحرص على التضامن الوزاري ودعا إلى عدم اللعب على وتر الخلاف بينه وبين رئيس الجمهورية، وبالوتر التشريعي التأمت هيئة مكتب مجلس النواب استعداداً للجلسة العامة التي ستعقد قريباً ويدرج في جدول أعمالها تأليف المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء لكن جلسة مجلس النواب العامة لم يتضح بعد ما إذا كان سيحضرها "النائب المغيب" السيد نواف الموسوي أعاده الله وحزبه سالماً إلى ساحة التشريع بعد انتهاء المحكومية الحزبية.

المستقبل

لن تترك الساحة للحسابات الوهمية، وللذين يفبركون التلفيقات، التي يراد منها الاستهداف السياسي. تحت هذا العنوان، يعقد الرئيس فؤاد السنيورة غداً، مؤتمره الصحافي ليفند بالأرقام والوثائق، الأكاذيب والأضاليل الهادفة إلى النيل من إرث الرئيس الشهيد رفيق الحريري وفريقه السياسي وتحت عنوان: محاربة الفساد.

OTV

في هذا الإطار، علمت الـ OTV أن الجلسة شهدت مداخلة طويلة للوزير جبران باسيل تميزت بالحدة أحياناً، إذ توجه إلى ‏الوزراء من دون استثناء بالقول: "البلد راح يروح من بين أيدينا وإنتو بعدكن عم تقدموا المصالح الانتخابية على المصلحة العامة". وأضاف باسيل أن "الاستمرار في اتخاذ قرارات شعبوية ‏كسلسلة الرتب والرواتب وزيادة الرواتب والدرجات قد يرضي قسماً من الناس لبعض الوقت، لكنه يهدد مصير كل الناس كل الوقت، لأن استمرار هذا النهج يعني حكماً أن الوضع الاقتصادي والمالي يتجه إلى التدهور".

LBC

الجميع يعرف منذ رفع الدعوى، حقيقة ملكية "ال بي سي آي "، اليوم تعززت هذه المعرفة بعد تثبيتها بالقضاء وبقوة القانون، ولاسيما بحكم القاضية (فاطمة جوني)، القاضية المنفردة الجزائية في بيروت، والذي جاء بـ 112 صفحة ليرد الدعوى ويبطل التعقبات.

الميادين

لفت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن "الأوضاع في سوريا شهدت استقراراً وسيتم القضاء على آخر بؤر للإرهاب في القريب العاجل".

الجزيرة

اعتبرت الأمم المتحدة أن "مقتل 189 فلسطينياً وإصابة 6100 آخرين على أيدي الجيش الإسرائيلي في مسيرات العودة عند حدود غزة العام الماضي قد يرقى إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية"، مشيرةً إلى أنه "لدى اللجنة أسس كافية للاعتقاد بأن جنوداً إسرائيليين انتهكوا حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وقد ترقى بعض هذه المخالفات إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ويتعين على إسرائيل إجراء تحقيق فوري فيها".

العربية

رجح نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان أن "سبب تقديم وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف استقالته وسحبها لاحقاً، يعود لإدراكه أن خطابه السلمي لا قيمة له في بلاده"، مشيراً إلى أنه "للأسف، علمت المملكة السعودية من تجاربها المرة بأن ظريف مجرد وجه آخر للعملة نفسها، ونعرف الآن من هو الفارس ومن هو الحصان".