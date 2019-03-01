لبنان الحر

استقبل شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن في دار الطائفة في بيروت، السفير الفرنسي في لبنان برونو فوشيه، وكان اللقاء مدار بحث في مجمل الأوضاع والتطورات العامة. وقد "نوّه سماحته بالدور الفرنسي في الوقوف إلى جانب لبنان ودعمه في كثير من المحطات والمحافل"، مشدداً على "أهمية استمرار هذا التعاون بكل الطرق البناءة".

صوت لبنان

أكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيمون أبي رميا أنه "تم الطلب من شركة فرنسية متخصصة للقيام بدراسات تحليلة حول معمل PURIPLAST في قرية إده".

radio orient

أبرق رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، معزياً بضحايا حادث المحطة المركزية للقطارات في القاهرة، ومتمنياً للجرحى الشفاء العاجل.

اذاعة النور

أوضح المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، في تصريح إلى قناة الـ"LBCI"، أنّ "التحقيق بإخبار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله عن الحسابات المالية سَلك طريقه، والبداية ستكون مع إفادة موظّفة في وزارة المال تمّ استدعاؤها".

صوت المدى

التقى رئيس الجمهورية ميشال عون، في قصر بعبدا، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد، وعرض معه للتحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الّذي سوف يدعو إليه الرئيس عون والمخصّص لدرس سبل تطوير العدالة والارتقاء بأداء القضاء، والمواضيع التي ستعرض فيه.