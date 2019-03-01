النهار/ سمير تويني

نقل عن مصادر دبلوماسية توقعها أن يفتح الموقف الذي اتخذته بريطانيا إزاء الجناح السياسي لـ "حزب الله" بوضعه على قائمة الإرهاب، الباب أمام دول أوروبية أخرى لاتخاذ موقف مماثل في حال أقر البرلمان البريطاني توجه الحكومة إلى إلغاء الفصل بين جناحيه العسكري والسياسي واعتباره منظمة إرهابية. ولفت إلى أن الموقف الفرنسي الذي أبدى تحفظاً على القرار البريطاني، لا يعني سوى أن باريس حريصة على عدم قطع علاقتها مع "حزب الله" لكثير من الأسباب منها وجود قوات فرنسية في جنوب لبنان في إطار "اليونيفيل" ورفض فرنسا عودة التشنج بين الطرفين كما حصل في أوقات سابقة.

النهار/ روزانا بو منصف

تناولت ملف الفساد، واختيار النائب حسن فضل هذا الملف في الوقت الذي كان أثناء مقاطعة الثنائي الشيعي حكومة الرئيس السنيورة. وقالت إن ما يحصل حتى الآن يعطي مؤشرات غير مريحة خصوصاً إذا كانت المسألة استهدافاً سياسياً جديداً وتصفية حسابات ولو تحت عناوين براقة.

الجمهورية/ عماد مرمل

كتب عن موضوع الفساد والهدر في مؤسسات الدولة، لافتاً إلى وجود 12 ألف سيارة حكومية تتحمل الدولة المنهكة والمستنزفة من خزينتها أعباء الصيانة وشراء البنزين للسيارات الـ 12 ألف الموجودة في الخدمة. ونقل عن أحد الخبراء قوله إن تخفيف ينابيع الفساد والهدر جدياً يمكن أن يعود على الدولة بمردود يقارب نحو 4 مليارات دولار.

الأخبار/ هيام القصيفي

ذكرت أن تيار المستقبل والرئيس سعد الحريري يتصرفان مع فتح حزب الله ملف الحسابات المالية، وكأنها مفاجأة غير محسوبة، تماماً كما في فتح موضوع النازحين السوريين والعلاقة مع سوريا على طاولة مجلس الوزراء وخارجها. وحاولا وفق ذلك تصوير ما يجري على أنه استهداف لهما وللرئيس الراحل رفيق الحريري. لكن الواقع مختلف تماماً. لأن العودة إلى مرحلة ما قبل الانتخابات

النيابية، تدل على أن ما يحصل اليوم تتمة للمسار الذي بدأ قبل الانتخابات. منذ أن بدأ الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يطل إعلامياً في مرحلة التحضير للانتخابات، كان يتحدث عن فتح حزب الله معركة الفساد ومكافحة الهدر وتحصيل الحق العام.

اللواء/ كارول سلوم

قالت إن مجلس الوزراء يترجم رغبة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالمباشرة بدراسة جدول الأعمال قبل الكلام السياسي لأن أي بحث في السياسة في بدايات جلسات الحكومة يعني حكماً عدم إتاحة الوقت لدراسة بنود الجدول وإقرار ما يجب منها. ويبدو أنها استراتيجية متبعة للحفاظ على ديمومة عمل الحكومة التي تنتظرها ملفات متعددة وأي انغماس بعرض سياسي سيؤجل بت هذه الملفات. غير أن لدى رئيس الجمهورية، أكثر من موضوع يوليه الاهتمام، فهو يعمل بهدوء وبعيداً عن الأضواء وقد يكون ملف الفساد هو الأبرز، مشيرة إلى سلسلة لقاءات حطت في القصر الجمهوري لهذه الغاية، وانه يتابع تفاصيل ملف التوظيف حتى أن هناك خطوات ستتخذ وله التأثير الكبير فيها. أما مؤتمر القضاء الذي يعقد قريباً في بعبدا فسيشكل محطة للبحث في موضوع الدعاوى القضائية وغيرها من المواضيع. هذا عدا متابعته لملف النازحين.

البناء/ ناصر قنديل

تحدث عما وصفه الفشل المحتوم لسياسات الرئيس الأميركي ترامب ورئيس وزراء كيان العدو بنيامين نتانياهو في سوريا وفلسطين وإيران وفنزويلا وكوريا الشمالية، وقال: الشيء الجوهري الذي لم يستطع الأميركي والإسرائيلي ومَن معهما إدراكه، هو أن روح المقاومة التي انتصرت عام 2000 في جنوب لبنان، كثمرة للتلاقي السوري الإيراني بالاستثمار على مفهوم السيادة الوطنية للدول وحق مقاومة الاحتلال للشعوب، صارت منذ ذلك التاريخ روحاً عالمية تنتقل من جبهة إلى جبهة وتنتصر، فيلاحقونها تحت شعار خلايا حزب الله.

الشرق/ خليل الخوري

رأى أن مكافحة الفساد لن تصل إلى عشرة في المئة من الحالات المعشّشة في الإدارة اللبنانية، ذلك أنّ وضع اليد كلياً على الفساد يبدو متعذراً… إذ سيظل الكثير من الحالات خارج القدرة على اكتشافه. وأمّا في حال اكتشاف الفساد، جزئياً، فتبدأ معاناة ثانية في المواجهة وهي تختصر بالآتي: رفع الغطاء السياسي فعلاً عن الفاسدين. ومنع التدخل مع القضاء، والاستحصال على الوثائق والإثباتات من مصادرها.

الديار/ دوللي بشعلاني

ذكرت أن الحكومة الجديدة لم تتوصل بعد إلى اتخاذ موقف موحّد حول النازحين السوريين في لبنان، ولا حتى إلى التوافق على الآلية لإعادتهم من دون انتظار الحلّ السياسي للأزمة السورية الذي لا أحد يعلم إلى متى قد يطول. وتقول أوساط ديبلوماسية مطّلعة بأنّ التوافق على هذه النقاط الأساسية ضروري جدّاً بالنسبة للبنان والمجتمع الدولي، ونحن على أبواب انعقاد مؤتمر "بروكسل 3" في العاصمة البلجيكية ما بين 12 و14 آذار المقبل، حول "دعم مستقبل سوريا والمنطقة"، تحت شعار حشد الدعم الدولي لعملية السلام في سوريا، ومساعدة اللاجئين السوريين في بلادهم وفي الدول المضيفة، وذلك برعاية الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.