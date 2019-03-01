The Washington Post

ديمقراطيو مجلس النواب يتبادلون الاتهامات بعد أن بدأ الليبراليين بمهاجمة المعتدلين

تبادل الديمقراطيون في مجلس النواب الاتهامات يوم الخميس بسبب قيام بعض المعتدلين بمعارضة قرارات الحزب أحياناً والتصويت إلى جانب الجمهوريين في بعض القضايا، حيث هددت النائبة الديمقراطية الليبرالية ألكساندرا أوكاسيو كورتيز باقتراح التصويت لوضع بعض النواب الجمهوريين على قائمة وتحديهم في انتخابات أولية.

وانتقدت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي حوالى 24 نائباً معتدلاً في الحزب وطالبتهم بالانصياع لقرارات الحزب خلال جلسة مغلقة. وقالت بيلوسي خلال الاجتماع "إما أننا نشكل فريقاً واحداً أو لا وعلينا اتخاذ قرار في هذا الشأن".

لكن أوكاسيو كورتيز التي تُعتبر النجمة الإعلامية الأقوى ضمن الحزب الديمقراطي من بين النواب الليبراليين الجدد رفعت من مستوى المواجهة أكثر وأشارت للمعتدلين بأنها ستساعد الناشطين الليبراليين على إقصاء النواب المعتدلين في انتخابات 2020.

وقال كوربن ترينت، المتحدث باسم أوكاسيو كورتيز، إنها أخبرت زملائها أن الديمقراطيين الذين يقفون مع الجمهوريين "يضمون أنفسهم إلى قائمة من سنواجههم".

وكانت هذه المواجهة داخل صفوف الديمقراطيين قد بدأت مع تصويت الأربعاء على مشروع قانون لتوسيع عمليات التحقق من شراء الأسلحة على المستوى الفدرالي حين انضم ستة وعشرون من النواب الديمقراطيين المعتدلين للجمهوريين في تعديل التشريع، وأضافوا نصاً يقضي بإعلام وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك بالولايات المتحدة إذا أراد مهاجر غير شرعي شراء سلاح.

The Guardian

انهيار القمة بين ترامب وكيم في هانوي بعد فشل المفاوضات

انتهت القمة الثانية بين دونالد ترامب وكيم جونغ أون بالفشل يوم الخميس مع تباعد الجانبين عن القضايا المركزية المتعلقة بنزع السلاح وتخفيف العقوبات.

النهاية المفاجئة لاجتماع هانوي، الذي اختصر بعدة ساعات فقط، شكّلت انتكاسة للزعيمين اللذين قاما برحلة طويلة مع توقعهما التوصّل إلى اتفاق معيّن. وفي حين لم يتم وضع أي مخططات لعقد قمة ثالثة، أعربت الولايات المتحدة عن استعدادها لمواصلة المحادثات على مستوى أدنى.

واستغل رئيس كوريا الجنوبية مون جاي-إن يوم الجمعة خطاباً ألقاه بمناسبة عيد وطني للحد من خيبة الأمل الناجمة عن انتهاء القمة من دون تسجيل نتائج. واعتبر الرئيس الكوري الجنوبي أن "هذا جزء من عملية التفاوض للوصول إلى مستوى أكبر من الاتفاق والآن أصبح دورنا أكثر أهمية وسوف تتواصل إدارتي وتتعاون بشكل وثيق مع الولايات المتحدة وكوريا الشمالية من أجل مساعدة محادثاتهما للوصول إلى تسوية كاملة بأي وسيلة".

وجاء انهيار المباحثات بين الزعيمين مفاجئاً إذ أن البيت الأبيض كان قد عمّم جدولاً مفصلاً لجلسات التفاوض مع غداء عمل وحفل توقيع على اتفاق مشترك. لكنه عندما التقى الزعيمان مجدداً صباح يوم الخميس، بدا كل منهما متجهماً وحذراً بشأن الإعلان عن إمكانية التوصّل إلى اتفاق.

وبحسب ترامب يبدو أن الصفقة انهارت لأن كيم أراد إزالة العقوبات بشكل كامل مقابل تفكيك المجمع النووي الرئيسي في يونغبيون، لكن الولايات المتحدة أرادت تفكيك منشآت نووية أخرى، بما في ذلك مواقع سرية.

روسيا اليوم

كاراكاس تكشف حقيقة الانشقاقات في قواتها المسلحة

أفاد وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو بوجود أكثر من 100 عسكري، انشقوا عن الحرس الوطني مقابل وعود بمنحهم مبلغ 20 ألف دولار.

ونقل الموقع الإلكتروني للحكومة الفنزويلية عن بادرينو قوله: "حسب معلوماتنا، فإنه يوجد أكثر من 100 عنصر من الحرس الوطني، وهذا عدد قليل جداً، بين الذين عبروا الحدود على أمل تلقي 20 ألف دولار".

ووصف الوزير هذه الوعود بالكاذبة، وأشار إلى أن انشقاق هؤلاء العسكريين لن يؤثر في القدرة القتالية للقوات المسلحة الفنزويلية.

وفي وقت سابق، زعم كريستيان كروغر سارمينتو، المدير العام لدائرة الهجرة في كولومبيا، الدولة الحليفة الأميركية القديمة في المنطقة، أن العدد الإجمالي للأفراد في مختلف وحدات الجيش الفنزويلي الذين عبروا الحدود مع كولومبيا، قد تجاوز 320 شخصاً.

كما نقلت البوابة الفنزويلية "أناليتيكا" أمس الخميس عن دائرة الهجرة الكولومبية، ادعاءها أن عدد المنشقين بلغ 567 شخصاً.

وكان السفير الفنزويلي لدى الأمم المتحدة صامويل مونكادا قد وصف ما يروج عن أعداد المنشقين بأنه أمر سخيف.

وأضاف أن "إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تقوم حالياً بتلفيق تقرير يدعي وجود عدد هائل من المنشقين من الجيش الفنزويلي، وذلك لتبرير إنشاء جيش تحرير فنزويلي في كولومبيا ".

ووفقاً لمونكادا، فإن هذه التصرفات تهدف إلى إدخال هؤلاء المرتزقة خلسة إلى أراضي فنزويلا لمحاولة الإطاحة بالرئيس الشرعي نيكولاس مادورو.