الوكالة الوطنية للإعلام

بري ترأس اجتماع هيئة مكتب المجلس

ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، اجتماع هيئة مكتب المجلس، في حضور نائب الرئيس إيلي الفرزلي والنواب: سمير الجسر، مروان حمادة، آلان عون، وأغوب بقرادونيان، والأمين العام للمجلس عدنان ضاهر والمدير العام محمد موسى. وبعد الاجتماع صرح الفرزلي: "دعا رئيس مجلس النواب إلى اجتماع هيئة مكتب المجلس، للبحث في مواضيع متعددة، وفي مقدمها درس تشكيل المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، واتخذ قرار بهذا الشأن. وسيقوم بإدراج هذا الموضوع على جدول أعمال الهيئة العامة للمجلس التي ستنعقد قريباً".

وكالة أنباء الإمارات - وام

مسؤول أوروبي: مغادرة المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي ما زالت ممكنة

اعتبر ميشال بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، أن مغادرة المملكة المتحدة بشكل منظم من الاتحاد الأوروبي ما زالت ممكنة. وأوضح أن معاهدة "بريكسيت"، التي تم التفاوض عليها مع المملكة المتحدة، تعد الطريقة الوحيدة لضمان انسحاب بريطانيا بطريقة منظمة من الاتحاد الأوروبي، مؤكداً "عدم إعادة فتح الاتفاق مرة أخرى". جاءت تصريحات بارنييه أثناء مؤتمر صحفي، تم عقده عقب لقاء جمعه برئيس وزراء النمسا المستشار سباستيان كورتس في العاصمة فيينا، حيث بحث الجانبان آخر مستجدات ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بعد موافقة تيريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا، على تأجيل محدود للخروج من الاتحاد الأوروبي، الذي لم يستبعد بارنييه الموافقة عليه لتلافي حدوث خروج غير منظم، وتوفير مزيد من الوقت لرئيسة الوزراء وبرلمان المملكة المتحدة، فيما عبر المستشار كورتس عن اتفاقه مع آراء كبير المفاوضين.

وكالة الأناضول

الصين تدعو لاستمرار الحوار بين واشنطن وبيونغ يانغ

أعربت الصين عن أملها في استمرار الحوار بين الولايات المتحدة الأميركية وكوريا الشمالية، وفي إبداء مظاهر "الإخلاص المتبادل". جاء ذلك في تعليق المتحدث باسم الخارجية الصينية، لو كانغ، خلال مؤتمره الصحفي الاعتيادي، على القمة المنعقدة الأربعاء والخميس، بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، بالعاصمة الفيتنامية هانوي. وقال "لو" إن شبه الجزيرة الكورية شهدت تحولات كبيرة خلال العام الأخير، مشيراً أن الوصول إلى المسار السياسي لحل قضية شبة الجزيرة "لم يكن سهلاً"، ولا بد من تقدير قيمة الموقف.

وكالة فرنس برس

توقف في المفاوضات بين الولايات المتحدة وطالبان ليومين

أعلنت الولايات المتحدة وطالبان أن مفاوضات السلام "المثمرة" التي تجري بينهما في الدوحة، لإنهاء النزاع في أفغانستان ستتوقف، على أن تستأنف في نهاية الأسبوع. وكتب المبعوث الأميركي زلماي خليل زاد في تغريدة أن "الجانبين سيخصصان اليومين المقبلين لمناقشات داخلية بنية الاجتماع مجدداً السبت".

وكالة أنباء شينخوا

ترامب: هناك فجوة بين ما تريده الولايات المتحدة وما تريده كوريا الديمقراطية

صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مؤتمر صحفي في هانوي، بأنه لا تزال هناك فجوة بين ما تريده جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وبين ما تريده الولايات المتحدة، مفسراً سبب إنهاء قمته الثانية مع الزعيم الأعلى لكوريا الديمقراطية كيم جونغ أون، بدون التوصل إلى اتفاق. وبدأ ترامب وكيم القمة التي استمرت يومين، مساء الأربعاء، بمحادثة وجيزة بينهما وعشاء وواصلا مناقشاتهما في اليوم التالي بشأن الطرق الملموسة للسلام وإخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

قطر: اجتماع رفيع لبحث المصالحة في أبرز قضايا المنطقة

شهدت العاصمة القطرية، الدوحة، اجتماعاً لمناقشة تطورات المصالحة في واحدة من أبرز القضايا في منطقة الشرق الأوسط. اجتمع الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، مع زلماي خليل زاد، المبعوث الأميركي الخاص لأفغانستان، والجنرال الأميركي سكوت ميلر، قائد قوة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أفغانستان، والملا عبد الغني برادر، نائب قائد حركة "طالبان" للشؤون السياسية رئيس المكتب السياسي للحركة، بحسب موقع الخارجية القطرية.