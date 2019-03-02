TL

بين الجنحة والجناية فارق كبير في القضاء. وفي السياسة الجنحة مبررة في زمن الانقسام خصوصاً عقب جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وتفلت الأوضاع. أما الجناية في السياسة فهي جنحة بسبب الظروف الصعبة. الرئيس فؤاد السنيورة لا تقع عليه جناية ولا جنحة ليس في القضاء فحسب وإنما في السياسية أيضاً، وإذا كانت هناك مسؤولية في الأحد عشر مليار دولار فهي مشتركة للجميع كما أن الأرقام مدونة في الصرفيات في المالية كما في المصرف المركزي.

المنار

في لبنان عادت قصص "كان يا ما كان" لتجمع العجزة السياسيين عند خطاب طوته الأيام، وبدل أن يستتر المريب قال خذوني، فأخذته حال الحرج والضياع إلى منبر السياسة بعد أن خانته الأرقام، فكان خطاب اليوم مواويل وأمثالاً، رداً على المستندات والحسابات التي باتت بعهدة القضاء.

nbn

فيما يخطو مسار مكافحة الفساد أولى خطواته نحو التطبيق الأسبوع المقبل خلال جلسة عامة ينتخب فيها أعضاء المجلس الأعلى لمحاسبة الرؤساء والوزراء، لينطلق بعدها مجلس النواب في التشريع وإقرار القوانين الملحة لتطبيقها، كان تأكيد على ضرورة سلوك هذا المسار الإصلاحي من السفير المكلف متابعة مؤتمر سيدر بيار دوكين بالقول، إن الاصلاح لا يعني دائماً التعديلات الهيكلية ولكن ببساطة إنشاء الهيئات التي تنص عليها القوانين اللبنانية، والتي رأى دوكين أنها كما وردت في البيان الوزاري هي التعيينات للهيئات الناظمة الثلاث للطاقة والاتصالات والطيران.

mtv

إلى أين يمكن أن تؤدي معركة الـ 11 مليار دولار، اليوم رد الرئيس فؤاد السنيورة في مؤتمر صحافي مفصل على الاتهامات التي ساقها ضده النائب حسن فضل الله من دون أن يسميه. الحضور النيابي والسياسي الكثيف أوحى بأن معركة الـ 11 مليار دولار تحولت معركة سياسية بإمتياز، وإن الاصطفاف بين 8 و 14 آذار أعاد إلى ما كان عليه.

NTV

في علم الأيام .. هو يوم للدفاع المدني .. لأولئك الفدائيين الذين يرمون أنفسهم بالنار هدفاً لإنقاذ الناس .. لكن في علم السياسة هو يوم فؤاد السنيورة الذي شكل فريقاً للدفاع المالي يقيه الحريق المندلع حديثاً في جولة ثانية بعد عشرين عاماً على محرقة برج حمود .

المستقبل

الرئيس السنيورة تحدث عن اتهامات مفبركة سياسياً في وقت كان منسق مقررات مؤتمر سيدر المستشار الرئاسي الفرنسي بيار دوكان يدعو إلى الإصلاحات ليس فقط في الموازنة. ومن المنتظر أن ينشط مجلس الوزراء ومعه مجلس النواب في إقرار حزمة من مشاريع واقتراحات القوانين فضلاً عن انتخاب مجلس محاكمة الرؤساء والوزراء في جلسة البرلمان يومي الأربعاء والخميس المقبلين.

OTV

وفي هذا السياق، ذكرت مصادر سياسية عبر الـOTV أن المادة 56 من الدستور تمنح رئيس الجمهورية حق الطلب إلى مجلس الوزراء إعادة النظر في أي قرار من القرارات التي يتخذها خلال 15 يوماً من وتاريخ إيداعه رئاسة الجمهورية.

وإذ لفتت إلى أن المادة عينها تنص على أنه اذا أصر مجلس الوزراء على القرار المتخذ أو انقضت المهلة دون إصدار المرسوم أو إعادته يعتبر نافذاً حكماً.

LBC

الوضع السياسي ليس سليماً خصوصاً في ظل التعثر المتمادي في ضبط مسألة التوظيف والإنفاق: ففي ملف التوظيف، نقض مجلس الوزراء أمس قراره بتجميد التوظيف فأتاح للبلديات أن توظف، ونقض قراراته في ما يتعلق بالصرف، فقرَّ الدرجات الست لأساتذة التعليم الثانوي، بما يعني ذلك من إنفاق جديد. هكذا قرارات وعكسها تحت سقف واحد وفوق طاولة واحدة، فهل تتقدم الحسابات السياسية على الحسابات المالية؟

الميادين

أكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف أن "نحن الإيرانيون جميعاً وبعيداً عن انتماءاتنا السياسية والدينية والقومية نركب سفينة واحدة، ونسعى على أعتاب العام الايراني الجديد إلى تحويل هواجسنا المشتركه إلى أمل وفرصة لأمن وتقدم ايران العزيزة من الداخل والتعاطي مع الخارج بثقة وتعامل بناء مع العالم".

الجزيرة

أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أن "ما يصيب شعب مصر يصيب الشعب العراقي"، معرباً عن "أمله أن تسهم الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين في تعزيز أواصر التعاون بينهما".

العربية

لفت وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في أبوظبي، إلى "أننا نؤكد وقوفنا إلى جانب الشعب الفلسطيني ومطالبه وعلى رأسها إقامة دولة مستقلة على حدود 1967"، مشيراً إلى أن "انتشار الفكر المتطرف والإرهاب واستمرار النزاعات يتطلب منا التصدي للتحديات المدمرة".