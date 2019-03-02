لبنان الحر

أكد البطريرك الماروني الكاردينا مار بشارة بطرس الراعي أن "حملة كاريتاس التضامنية تتيح لنا الفرصة لنمارس المحبة الاجتماعية، المعروفة بالصدقة التي تشكل مع الصيام والصلاة عناصر الصوم الكبير الثلاثة، بحسب تعليم الكنيسة. وقد ذكرنا بها البابا فرنسيس في رسالته، وبمعناها اللاهوتي والروحي العميق كعلامة للتوبة، وكتعبير عن عيش السر الفصحي، من حيث هو سير نحو حياة جديدة على الصعيد الشخصي والعائلي والاجتماعي".

صوت لبنان

أشار النائب ياسين جابر إلى إعطاء الحكومة 100 يوم كي تأخذ خطوات إصلاحية حقيقية بالأفعال وليس فقط بالكلام قبل الحكم عليها، إلا أننا حتى الساعة وبعد أسبوعين لم نرَ مؤشَرات بالوعود التي اعطيت والتي نأمل فيها.

radio orient

اعتبر عضو تكتل "الجمهورية القوي" النائب إدي أبي اللمع أن "الكلام الكثير عن الفساد يعطل عملية مكافحته وإذا تحدّث الجميع عن هذا الموضوع في الإعلام من دون أي آلية جدية لمكافحة الفساد على الأرض، سيبقى الكلام حبراً على ورق والتطبيق يبدأ من خلال البحث عن مكامن الفساد"، لافتاً إلى أن "لبنان ينزف وهذا النزيف لا يتوقف من خلال مؤسسات رقابية ليس فيها العدد الكافي".

اذاعة النور

رأى أمين سر تكتل "الجمهورية القوية" النائب السابق فادي كرم في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي تعليقاً على القرار القضائي بملف "LBC"، أن أكثر من لُدع من حكم هذا القاضي الذي دخل التاريخ باسوأ أشكاله هو القضاء اللبناني بذاته، ويلٌ لقضاءٍ فيه قضاة لا يدركون أنهم يحكمون".

صوت المدى

لفت عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن إلى أن "الناس سئمت من كلمة محاربة الهدر والفساد، حيث يجب تعميم ثقافة الإصلاح الوطني الأمر الذي يطال كل شيء"، مؤكداً أن "ليس كل من يتعاطى السياسة مسؤول عن الفساد ولكن سياسة الهدر هي مسؤولية كل القوى السياسية أما الفساد هو مسؤولية القوى الفاسدة والفاسد".