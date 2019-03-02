قال الجنرال بين غانتس بأنه لن يجلس مع نتنياهو في حكومة واحدة وهو متورط بقضايا فساد وينتظر المحاكمة.

ارتفعت أصوات تطالب نتنياهو بالاستقالة بعد لائحة الاتهامات بالفساد والرشى وخيانة الأمانة، وقال وزير الشؤون الإستراتيجية والمالية دأن ميريوور أن نتنياهو يدوس على ميراث عريق من الليبيرالية اليمينية وقدم أسوأ نموذج للقائد السياسي.

أعلنت المعارضة الإسرائيلية أن على نتنياهو الاستقالة من رئاسة الحكومة والمعركة الانتخابية، ونقلت "يديعوت أحرانوت" تحذير مسؤول إسرائيلي برز من أن يكون الرد الفسطيني على الخطة الأميركية (صفقة القرن)، بانفجار شعبي كبير يؤدي إلى تدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة ويعود بنتائج عكسية وبدلاً من بشرى السلام تأتي بنذير الحرب.

أصيب عشرات الفلسطينيين بينهم 17 بالرصاص الحي خلال تصدي قوات الاحتلال لمسيرة سلمية قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة. وانطلقت المسيرة الـ 49 ضمن فعاليات مسيرات العودة تحت عنوان "باب الرحمة" نصرة ودفاعاً عن المسجد الأقصى والمقدسات في المدينة المقدسة.