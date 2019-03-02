"الجمهورية" أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية أمس أنّ الزعيمين الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الأميركي دونالد ترامب، أجريا مشاورات صريحة وبنّاءة، لكنّها أشارت إلى أنّ العلاقات بين البلدين صنّفا انعدام ثقة وعداء على مدى عقود، مؤكّدة وجود صعوبات لا مفرّ منها في الطريق لإقامة علاقة من نوع جديد.

"الجمهورية" قال مسؤول أميركي رفيع للصحافيين: كانت المسألة تتعلق بشكل أساسي بجميع العقوبات عدا الأسلحة، موضحاً أنّ قيمة العقوبات التي طالبت كوريا الشمالية برفعها تبلغ مليارات ومليارات من الدولارات.

"الجمهورية" قتل ما لا يقلّ عن 26 شخصاً في مقديشو في تفجير انتحاري، في وقت تواصل قوات الأمن الصومالية عملياتها لإنهاء حصار ينفّذه مقاتلو حركة الشباب.

"الجمهورية" طالب زعيم أكبر حزب معارض في كندا، من الشرطة الفدرالية في البلاد إجراء تحقيق حول رئيس الوزراء جاستن ترودو والمقرّبين منه، بعد مواقف ضدّه أدلت بها وزيرة العدل السابقة جودي ويلسون، وتتعلق بفضيحة فساد واسعة مرتبطة بليبيا في عهد الزعيم الليبي معمّر القذافي بين 2001 و 2011.

"الجمهورية" أعنلت روسيا أنها ستواصل دعمها حكومة فنزويلا، بما في ذلك المساعدات الإنسانية وأكّد وزير الخارجية سيرغي لافروف أمس، بعد لقائه نائبه الرئيس الفنزويلي ديلسي روديفيز في موسكو، أنّ روسيا ستواصل مساعدة السلطات الفنزويلية في حل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك توفير مساعدات إنسانية مشروعة.

"الجمهورية" فرضت الولايات المتحدة أمس، عقوبات مالية على مسؤولين عسكريين فنزويليين، قريبين من الرئيس السابق غير الشرعي نيكولاس مادورو، لمنع وصول المساعدة الإنسانية، ومن بين هؤلاء المسؤولين قائد الحرس الوطني الفنزويلي وقائد وحدة تعزيز الأمن على الحدود البرازيلية.

"الجمهورية" أفرجت باكستان أمس، عن طيار هندي أسرته هذا الأسبوع في "مبادرة سلام" حيال الهند بعد ثلاثة أيام من أزمة حادة بين القوتين النوويَّتين، واعتبر الجنرال في سلاح الجو الهندي أوجي كي كابور، أنّ الإفراج عنه خطوة تتفق مع كل معاهدات جنيف.

"الجمهورية" أعلن وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو أمس، أنّ الولايات المتحدة ستدافع عن الفليبين، إذا تعرضت لأي اعتداء مسلّح في بحر الصين الجنوبي.

"الشرق الأوسط" رفضت دول الاتحاد الأوروبي بالاجتماع أمس، مقترحاً يدعو إلى إدراج السعودية وأربع مناطق أميركية في قائمة سوداء لجهات موصوفة "بضعف الرقابة" على غسل الأموال.