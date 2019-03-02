"النهار- الجمهورية" أعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) أمس بدء هجومها على آخر جيب لتنظيم "داعش" في شرق سوريا عقب انتهاء عمليات إجلاء المحاصرين لدى التنظيم.

قتل 8 أشخاص على الأقل بينهم إرهابيين، غالبيتهم في تفجير انتحاري وقع أمس في مدينة إدلب في شمال غرب سوريا استهدف مطعماً يرتاده تكفيريون غير سوريين.

أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان، أن "قسد" أوقفت أكثر من خمسة آلاف مقاتل من تنظيم داعش كانوا في عداد نحو 52 ألف شخص خرجوا منذ كانون الأول من مناطق سيطرة التنظيم في شق سوريا.

قال مدير المكتب الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية مصطفى بالي، إن الهجوم على آخر جيب لتنظيم داعش قد بدأ بمشاركة 15 ألف عنصر من قوات سوريا الديمقراطية وأنه سينتهي حين ينتهي آخر "داعش"، مشيراً إلى أن القصف بالسلاح الثقيل قد بدأ، ويقدر عدد عناصر "داعش" في الباغور بين 200 و 300 عنصر.

"الجمهورية" قالت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في تقرير لها نشرته أمس، أنه تم استخدام غاز الكلور في هجوم استهدف مدينة دوما السورية في نيسان 2018، وأكد استناداً إلى شهادات قدمها أطباء أن الهجوم أوقع نحو 40 قتيلاً.

تظاهر عشرات الآف الجزائريين أمس، في عدة مناطق من الجزائر، ورفعوا شعارات مناهضة للنظام، رافضين ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقه لولاية خامسة.

فوض الرئيس السوداني عمر البشير صلاحياته كرئيس لحزب المؤتمر الوطني الحاكم إلى نائبه أحمد هارون، فيما تجددت الاحتجاجات المطالبة برحيل البشير في العاصمة الخرطوم وأم درمان.

أفاد الناطق باسم وزارة الصحة في قطاع غزة الذي تديره حركة "حماس"، بأنه أصيب أمس 17 فلسطينياً على الأقل برصاص الجيش الإسرائيلي في مواجهات قرب الحدود بين القطاع وإسرائيل خلال احتجاجات "مسيرات العودة".