النهار/ رضوان عقيل

رأى أنه بالرغم من النيّات الصادقة من طرف "حزب الله"، في التعامل مع ملف الفساد الخطير لم يتّم لمس أي خطوات جدّية سوى رفع الشكاوي إلى النيابة العامة المالية، التي تعمل بفريق قضائي صغير غير قادر على تنفيذ الأرقام المالية وكيفية إنفاقها، مشيراً إلى أن هذا الجهاز القضائي يحتاج إلى رصد موازنة مالية له للاستعانة بشركات محاسبة من أجل التدقيق.

الأخبار/ يحيى دبوق

أشار إلى مقالة نشرت على موقع "نيوز 1" العبري، يكشف فيها رئيس قسم الأبحاث في الاستخبارات العسكرية السابق عاموس غلبوع، أن قدرة إسرائيل على مواجهة الصواريخ متخلفة عن التهديد الصاروخي المعادي. وينقل غلبوع عن أحد أهم خبراء مؤسسة رفائيل للصناعات العسكرية دان روغل، وجوب القلق من ضعف المنظومة الدفاعية الإسرائيلية في اعتراض الصواريخ القادمة من الشمال (لبنان)، وقال: هذا الكشف الذي ورد على لسان خبراء إسرائيل وأهم من لديها في الصناعات العسكرية، يؤكد وجوب القلق والخشية (إسرائيلياً)، ومن شأنه منع إسرائيل من النوم جراء التهديد المحدق بها.

الأخبار/ نقولا ناصيف

تناول تاريخ مكافحة الفساد في لبنان منذ الاستقلال، وقال: منذ أول رئيس استقلالي، هو الشيخ بشارة الخوري، ظهر تعبير الفساد وشاع. قيل إنه سمح بهذه السابقة منذ ولايته الثانية عام 1948، ثم راحت لعنتها تلاحق العهود التالية. غالباً ما ردّد الرئيس سامي الصلح عبارة "السمكة تفسد من رأسها". عنى بها - والكثيرون الذين ردّدوها من بعده - أن الفساد يُستأصل أولاً في الرؤوس الكبيرة قبل الصغيرة التي تقتدي بأولئك.

اللواء/ نون

قال إنّ المؤتمر الصحفي للرئيس فؤاد السنيورة، أمس، أعاد الروح للأجواء التي انطلقت منها حركة " 14آذار"، وسط كل التحديات الأمنية والسياسية التي كانت تحيط بها في تلك الفترة العصيبة من تاريخ لبنان. لم يكن كلامه دفاعاً عن تهمة، لأن أحاديث المليارات الأحد عشر، تظهر وتختفي وفقاً لحملات سياسية مبرمجة، بقدر ما كان كلام السنيورة دفاعاً عن شرعية الدولة.