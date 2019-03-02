روسيا اليوم

قسد تعلن بدء عملياتها لطرد "داعش" من الباغوز شرقي سوريا

بدأت "قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة من التحالف الدولي، عمليّة عسكرية لطرد مسلحي "داعش"، من آخر جيب يسيطر عليه في قرية الباغوز شرقي سوريا، بعد أسابيع من التأجيل لإجلاء المدنيين، وقال المسؤول الإعلامي لـ"قسد"، مصطفى بالي، إن "القوات تقدمت صوب الجيب الذي يقع على الضفّة الشرقية لنهر الفرات، عقب خروج آخر دفعة من المدنيين". وأضاف أنّ "الجيب لم يبق فيه سوى الإرهابيين، والمعركة لن تنتهي إلا بعد القضاء على كل المتشددين وتحرير القرية"، مشيراً إلى أن المعركة المبدئية تشمل استخدام أسلحة ثقيلة، متوقعا "معركة شرسة". من جهته، أكد "قائد قوات سوريا الديمقراطية"، على أن قواته ستعلن النصر على المتشددين بعد أسبوع، والباغوز، آخر منطقة مأهولة لا تزال تحت سيطرة مسلحي التنظيم، بعد أن تمكنت مجموعات عسكرية من أطراف مختلفة، في الصراع من طردهم من الأراضي التي كانوا يسيطرون عليها. وعلى الرغم من أن استرداد الباغوز، يمثل نصراً كبيراً في الحرب ضد داعش، إلا أنّ التنظيم ما زال يشكل تهديداً أمنياً، مستخدماً أساليب حرب العصابات، وأنه لا يزال يسيطر على بعض الأراضي في منطقة نائية غربي نهر الفرات.

روسيا اليوم

سلّمت باكستان الطيار الهندي المحتجز لديها إلى الهند

أعلن وزير خارجية باكستان، شاه محمود قرشي، أن الطيار الهندي سيسلم إلى بلاده، وصرح القرشي أمام برلمان بلاده قائلا: " كبادرة سلام ولمنع تصعيد الأمور، سيُفرج عن الطيار الهندي المعتقل لدينا، عند منطقة وجاه الحدودية"، في إشارة إلى معبر حدودي قرب مدينة لاهور شرقي باكستان. وأعلن الجيش الباكستاني إسقاط طائرتين هنديتين داخل المجال الجوي الباكستاني، إحداهما أسقطت داخل إقليم آزاد كشمير، والأخرى "داخل الجزء الخاضع للسيطرة الهندية من إقليم كشمير"، وأسر طياراً هندياً.

روسيا اليوم

الطلب على منظومات "إس-500" سيكون كبيراً جداً

أكدت وزارة الدفاع الروسية، قبل فترة، أن منظومات الدفاع الجوي الصاروخية "إس-500"، ستدخل الخدمة القتالية في الجيش الروسي، اعتباراً من عام 2020. ويقول خبراء إن هذه المنظومات التي لا مثيل لها في العالم، تتميز عن سابقاتها بمدى قتالي كبير وتضمن الحماية من أي نوع من الأسلحة الهجومية الجوية والفضائية. وتؤكد المصادر العسكرية الروسية، أنه سيتم في هذا العام، تخريج أول دفعة من الضباط الذين سيعملون في هذه المنظومات. وقبل فترة، أشار الرئيس فلاديمير بوتين، إلى أن منظومات "إس-500" تستطيع إصابة الهدف على ارتفاعات شاهقة جداً بما في ذلك، في الفضاء الخارجي القريب من الأرض. وقال بوتين خلال اللقاء مع وزيري الدفاع والخارجية، سيرغي شويغو وسيرغي لافروف، إن موسكو تعلم بوجود خطط لدى بعض الدول، تتعلق بنشر الأسلحة في الفضاء الكوني. ويؤكد خبراء، أن منظومات الدفاع الجوي الصاروخية الروسية من طراز "إس-400"، لا مثيل لها في العالم حتى الآن، وهي قادرة على حماية المجال الجوي من الارتفاع المنخفض حتى حدود الفضاء المحيط بالأرض.