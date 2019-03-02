الوكالة الوطنية للإعلام

صحناوي قدّم اقتراحاً لتعديل مناهج التعليم العام ما قبل الجامعي وإدخال البرمجة: الاستثمار في البشر يساهم في إعادة النهوض بالاقتصاد

عقد عضو "تكتل لبنان القوي" النائب نقولا صحناوي، مؤتمراً صحافياً في مجلس النواب، تناول فيه اقتراح القانون الذي قدّمه إلى المجلس النيابي، والرامي إلى تعديل مناهج التعليم العام ما قبل الجامعي، وإدخال مادة البرمجة والروبوتيك والذكاء الاصطناعي، وشرح صحناوي أنّ "بعض الدراسات تشير إلى أن في العام 2050 ستختفي 47% من المهن، في المقابل 3 من 4 فرص عمل في أوروبا هي في القطاع التكنولوجي، وفي لبنان يخسر شبابنا هذه الفرص لأنّ اقتصاد الغد هو اقتصاد المعرفة". وقال: "نعاني أزمة اقتصادية وانفلاتاً في القطاع العام، بما يحتّم علينا الاستثمار، والاستثمارات المهّمة هي في البشر، لأنها ستساهم في إعادة النهوض بالاقتصاد، ومن هنا أطلب الاستثمار بالبشر وليس بالحجر". قدّم الاقتراح في الثلاثين من كانون الثاني 2019، وهو يعتبره مهماً "لأنّ العالم يتغيّر والمواطنين يشعرون بذلك في حياتهم اليومية، وعدم مواكبة التطورات العالمية يعني أنّ القطار قد فاتنا".

وكالة أنباء الإمارات - وام

محمد بن راشد يستقبل وزراء خارجية الدول الإسلامية بقصر الإمارات

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بقصر الإمارات بحضور سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، أصحاب المعالي وزراء خارجية الدول الإسلامية، الذين بدأوا أعمال اجتماعهم في العاصمة أبوظبي. وقد رحّب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بالوزراء الذين نقلوا لسموّه تحيات زعماء و رؤساء حكومات دولهم، متمنّين لدولة الإمارات دوام التقدّم والازدهار في ظل قيادتها الرشيدة. وتمنى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، النجاح والتوفيق في اجتماعاتهم، والتوصّل إلى اقتراحات وتوصيات تصبُّ في خدمة قضايا الشعوب الإسلامية، خاصةً ما يتصّل منها بالتنمية الاقتصادية والبشرية، وغيرها من المواضيع التي تهُم الدول الأعضاء وأمنها واستقرارها.

وكالة الأناضول

ترامب عن كوريا الشمالية: علاقتنا جيدة جداً

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنّ علاقته مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون جيدة جداً، رغم فشلهما بالتوصل لاتفاق في العاصمة الفيتنامية هانوي. ووصف محادثاته مع زعيم كوريا الشمالية في هانوي بـ"الموضوعية". وأضاف: نعرف ماذا يريدون ويعرفون ما الذي يجب أن نحصل عليه. وتابع قائلاً إنّ "العلاقات جيدة جداً، سنرى ما الذي سيحصل"، مستعيداً بذلك عبارة لطالما استخدمها عند الحديث عن الملف الكوري الشمالي. وخلال يومي الأربعاء والخميس، عقد الزعيمان الأمريكي والكوري الشمالي، قمتهما الثانية، التي انعقدت في هانوي. وتحاول الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، الاتفاق على سلسلة من الخطوات لتنفيذ الاتفاق الذي تم التّوصل إليه في قمة سنغافورة، بشأن نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية وتطبيع العلاقات بين بيونغ يانغ وواشنطن.

وكالة أنباء شينخوا

الجامعة العربية ترحب بتقرير أممي يشير إلى ارتكاب إسرائيل "جرائم ضد الإنسانية" في غزّة

رحّبت جامعة الدول العربية بنتائج تقرير محققي الأمم المتحدة، الذي أشار إلى أدلّة حول ارتكاب إسرائيل "جرائم ضد الإنسانية" في ردّها على تظاهرات غزّة في 2018. وقال السفير سعيد أبو علي أمين عام مساعد الجامعة، في تصريح للصحفيين، إنّ "هذه النتائج تعبّر عن عدالة القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي يصنّف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، بأنها جرائم حرب أو جرائم ضدّ الإنسانية، تتحمّل مسؤولياتها سلطات الاحتلال أمام العدالة الدولية بما يتوافق مع المعايير الدولية". ودعا أبو علي، المجتمع الدولي بكامل هيئاته، إلى متابعة النتائج المهمة لهذا التقرير، والتركيز على مبدأ المساءلة وتحديد المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم، التي ترتكب يومياً بحق الشعب الفلسطيني. وكان تحقيق أجرته لجنة تابعة للأمم المتحدة، عن أن هناك أدلّة على أنّ إسرائيل ارتكبت "جرائم ضد الإنسانية"، في ردّها على احتجاجات مسيرات العودة على أطراف قطاع غزة.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

لافروف: موسكو مستعّدة للمساهمة في خفض التصعيد بين باكستان والهند

بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، هاتفياً مع نظيره الباكستاني شاه محمود قريشي، تأزّم الوضع بين الهند وباكستان، مؤكداً ضرورة التزام جميع الأطراف بمعاهدة محاربة الإرهاب. خلال المحادثة، تمت مناقشة الوضع في جنوب آسيا على خلفية العلاقات المتوترة بين باكستان والهند. وشدّد الجانب الروسي على ضرورة امتثال جميع البلدان لأحكام الاتفاقيات العالمية، لمكافحة الإرهاب والتعاون في تنفيذها. وأضاف البيان، أنّ الجانب الروسي أعرب خلال المكالمة، عن استعداد موسكو للمساهمة في خفض التصعيد، وعدم وجود بديل لحل أي خلافات بين إسلام أباد ونيودلهي، سوى عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية".