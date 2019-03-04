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Published by lebarmy4 on اثنين, 03/04/2019 - 10:24
Ar
- U.S. and South Korea kick off smaller-scale military drills as Trump blasts costs
- الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تبدآن تمارين عسكرية أصغر حجماً بعد انتقاد ترامب للكلفة المرتفعة للتمارين السابقة
- Despite moves to crush dissent, Xi Jinping's grip on power in China may not be as firm as he'd like
- قد لا تكون سيطرة تشي جينبينغ على السلطة قوية بقدر ما يريد بالرغم من التحرّكات من أجل قمع المعارضة
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Date:
الاثنين, مارس 4, 2019