TL

من المفسد؟ كيف يحارب الفساد؟ ما هي آليات المحاسبة؟

هذه الأسئلة تطرح نفسها وسط إجماع القيادات على مكافحة الفساد إلا أن ذلك يجعل الفساد آفة وليس أشخاصاً.

المهم أن تبدأ المراجع المسؤولة في وقف الفساد عند حده.

أما المحاسبة فهي لن تكون في ظل الطائفية والاختباء فوق الشعارات الطائفية.

المنار

وفيما يتموضع لبنان على طريق مسار جديد حكومياً في محاولة الإنقاذ من الأحوال الكارثية، حط مساعد وزير الخارجية الأميركية وحامل رسائله ديفيد ساترفيلد في لبنان بزيارة مفاجئة، لم تعرف حتى إنهاء أول اجتماعاته مع وزراء القوات قبل بدء لقاءاته مع المسؤولين الرسميين. الدبلوماسي الذي ظهر مستمعاً أكثر منه متكلماً أمام عدسات الكاميرات، ينتظر اللبنانيون ما أسمعه للمسؤولين من أحاديث اعتدنا أن تفخخ بالرسائل الإسرائيلية.

nbn

على المستوى الحكومي ثمة جلسة لمجلس الوزراء مقررة الخميس ومن ضمن المواضيع المطروحة فيها تعيين أعضاء في المجلس العسكري تم التوافق عليهم.

مالياً المهمة تمت بعد عمل لسنوات. وفصل الحساب كان بإعلان وزير المال علي حسن خليل عن إنجاز مشاريع ‎قطع الحساب وحساب المهمة من سنة وحتى اللحظة وإحالتها إلى ديوان المحاسبة والأمانة العامة لمجلس الوزراء مرفقة بكل المستندات.

mtv

الأنظار شاخصة إلى ساحة النجمة غداً حيث يعقد مجلس النواب جلسة عامة لدراسة عدد من القوانيين، وقد علمت الـ"أم تي في" أن التيار الوطني الحر يصر في ملف الكهرباء على طرح إسقاط السلفات القديمة، وأن تكون السلفة الجديدة لمدة سنة.

NTV

وحده مساعد وزير الخارجية الأميركي دايفيد ساترفيلد حل ضيفاً ثقيل الظل ولم ترصد ولو نقطة حمراء عن المهمة التي قدم لترويجها، لكن الزيارة تقرأ من عنوانها وتأتي على أعقاب اجتماع وارسو. وجاء ساترفيلد ليصرف المقررات بالعملة اللبنانية، من بسترس إلى بيت الوسط فكليمنصو وبيت الكتائب في الصيفي، حيث قال إن لبنان عانى طويلاً خيارات الآخرين على أرضه وإن هناك أطرافاً عديدة وتحديداً إيران تنشط في لبنان على نحو كبير ويجب أن يكون هناك رد وطني لا رد مخطط له ومشروط من قبل آخرين والولايات المتحدة مستعدة لدعم هذا الخيار مع شركائها الوطنيين.

المستقبل

لبنان تحت المجهر الدولي. بعد الموفدين، الإيراني والسعودي والفرنسي، حط مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط دايفيد ساترفيلد الذي يحضر لزيارة مديره مايك بومبيو وفقاً لما أبلغته مصادر مطلعة لتلفزيون المستقبل، على أن يتبعهما إلى بيروت وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقبله نائب وزير الخارجية الألماني وبعدهما الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند.

الاهتمام العربي والدولي بلبنان قابله محاولات البعض تضييع البوصلة في إطلاق تهم الفساد دون أدلة أو وثائق ومستندات، ما ينذر بتحويل جهود الإصلاح إلى مباريات في تصفية الحسابات السياسية والحملات الكيدية.

OTV

إشارة الوزير جبران باسيل إلى أن "الإبراء المستحيل" ليس معركة سياسية ضد فريق، بل معركة إصلاحية قام بها تكتل التغيير والإصلاح وكان رأس حربتها رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، وهو صار قانوناً، ترجم اليوم بإنجاز الحسابات من جانب وزارة المال. وفي هذا السياق، قال باسيل: "المعركة معركتنا ونريد ان نكمل بها، لكننا غير معنيين بأي نزاع طائفي، فالمهم هو أن تصبح هناك حسابات مالية وفق الأصول، منوهاً بأن البحث في التسوية الرئاسية تخلله وضوح لهذه الناحية "بأننا لا نفتح ملفاً أو نقفله من باب النكد، بل عبر سلوكه طريقه القضائي والتحقيقي والقانوني"...

LBC

لا حديث في البلد إلا حديث الفساد. ما اجتمع سياسيان إلا وكان حديث الفساد ثالثهما، وما اجتمع مواطنان عاديان إلا وكان حديث الفساد ثالثهما أيضاً. ما يفتح ملف إلا ويكون الحديث أن رائحة الفساد تفوح منه. والعقدة الحقيقية أن الناس لم يلمسوا إلى اليوم أن مكافحة الفساد سلكت طريقها أو هي في مرحلة الإنجاز، ولهذا تكثر الأسئلة وتقل الأجوبة: ما هو المصير الذي ستؤول إليه الحسابات المالية؟ ما هي النتيجة التي ستصل إليها قضية التوظيفات غير القانونية؟ وما هو حجمها؟ ما هي الطريقة الفضلى لمعالجة النفايات في ظل التباين الذي خرج إلى العلن؟

الميادين

أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديميتري بيسكوف أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بحثا في موسكو التعاون في الشأن السوري لكن الحديث عن صيغة معينة سابق لأوانه".

الجزيرة

أشار الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي ان إلى أنه "طالما أننا نسعى لتحقيق السلام باستمرار، سيأتي حتماً يوم يتم فيه إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، وإحلال السلام المستدام، ويواكبه عصر الاقتصاد".

العربية

أعلن وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت أن "الاتحاد الأوروبي يبدي إشارات "إيجابية بشكل معقول" بشأن إدخال تعديلات على اتفاق الخروج الذي أبرمته رئيسة الوزراء تيريزا ماي للمساعدة في موافقة البرلمان البريطاني عليه.