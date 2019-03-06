لبنان الحر

استقبل رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميل، المساعد الأول لوزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى دايفيد ساترفيلد والسفيرة الأميركية إليزابيث ريتشارد بحضور نائب رئيس الحزب سليم الصايغ والوزير الأسبق آلان حكيم ومنسق العلاقات الخارجية في الحزب مروان عبدالله.

صوت لبنان

أشار النائب جورج عدوان في تصريح إلى أن "مكافحة الفساد هي بنية متكاملة على صعيد أكثر من جهاز وأكثر من وزارة، والهيئة الوطنية لديها دور مفصلي". وأضاف: "مشروع القانون المتعلق بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بات جاهزاً ليسلك طريقه نحو الهيئة العامة لمجلس النواب".

radio orient

شدد عضو كتلة "المستقبل" النائب وليد البعريني، على "ضرورة مكافحة الفساد ضمن إطار المؤسسات الرسمية الثلاث"، لافتاً إلى أن "الشعب اللبناني لم يعد يحتمل الصراع في الإعلام بعيداً عن مبدأ تطبيق القوانين".

اذاعة النور

أكد وزير المال علي حسن خليل، في تصريح بعد اجتماع حول مرفأ بيروت، "أننا بحاجة إلى ورشة نكون جميعنا مسؤولين عنها، ووزير الصناعة وائل أبو فاعور مندفع لتطوير العجلة الصناعية ونحن رأينا تكاملاً بين وزارة المال والأشغال والصناعة، والمطلوب أن يحصل هذا التعاون من أجل إحداث فرق".

صوت المدى

تسلم رئيس الجمهورية ميشال عون أوراق اعتماد سفير جمهورية أوغندا سام سيبوليبا مالي.