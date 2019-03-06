النهار/ سركيس نعوم

رأى أن الخطير هو أن ملف الفساد في الـ 11 مليار دولار سيتخذ إن لم يكن اتخذ طابعاً مذهبياً، متسائلاً إلى أين سيؤدي ذلك، إلى حرب داخلية سياسية وغير سياسية، إلى فتنة ثم إلى سقوط حكومة وتعذر ملء فراغها، إلى محاولة حزب الله تغيير النظام اللبناني؟

وقال هل أبلغت وزيرة الطاقة ندى البستاني السفير الفرنسي بيار دوكين عدم موافقتها على تعيين هيئة ناظمة للكهرباء لأنه يستلزم تغيير قانون وحركة تعيينات؟

الأخبار/ محمد وهبي

تناول إنجاز الحسابات المالية عن السنوات السابقة، وقال: حتى الآن يجري التعامل مع إنجاز قطوعات الحسابات العائدة لنحو 26 سنة مضت على أنها تكشف عن مكامن الفساد والهدر، فيما هي ليست أكثر من عملية مطابقة محاسبية بين الإيرادات المحصلة والإنفاق الفعلي والرصيد، سواء أكان ديناً أم فائضاً. ضرورة إنجاز قطع الحساب تكمن في أنه شرط للوصول إلى مرحلة التدقيق، حيث يجري التثبت من شرعية الحسابات.

الجمهورية/ عماد مرمل

نقل عن الرئيس نبيه بري ارتياحه الى نتائج مشاركته في اجتماعات الاتحاد البرلماني العربي، كاشفاً عن أنه سيناقش معادلة المياه اللبنانية في مقابل الكهرباء الأردنية مع وزيرة الطاقة ندى البستاني. ولفت نقلاً عن رئيس مجلس النواب أن حماسة الجميع لمحاربة الفساد لا يجب أن تكون فورة عابرة بل هي ضرورة حيوية، لأن وضع البلد لم يعد يتحمل مزيداً من الهدر والسرقات ويفترض أننا لا نحتاج إلى دروس من أي سفير حتى نعرف خطورة الواقع الذي وصلنا إليه، ونتحسس مسؤولياتنا حياله.

الديار / فادي عيد

تناول لقاء نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط السفير ديفيد ساترفيلد مع وزراء القوات اللبنانية الأربعة، ونقل عن مصدر قيادي قواتي قوله: إن هدف اللقاء الاطلاع على المشاريع التي تفكّر فيها والتحديات الاقتصادية، وطبعاً سياسة النأي بالنفس والالتزام فيها بشكل تام ومطلق كي لا يكون لبنان عرضة لصراعات خارجية، وأن يكون من ضمن محاور إقليمية، وبالتالي، أن يلتزم بالخيارات اللبنانية وبالأجندة اللبنانية وبالدستور اللبناني وبالقوانين اللبنانية المرعية الإجراء. وركّز على خطة "القوات" الاقتصادية وعلى مشاريعها الإصلاحية ورؤيتها لقضية عودة النازحين السوريين إلى بلادهم.

الديار/ علي ضاحي

نقل عن أوساط سياسية في 8 آذار، أن الساعات الـ72 الماضية شهدت اتصالات متعددة الاتجاهات السياسية وبين مختلف القوى الأساسية الضامنة لاستمرار التسوية الرئاسية والتي تشكل مظلة "أمان" داخلية، لضمان حماية الحكومة الجديدة ومواكبة إنجازاتها المطلوبة والسريعة في ظل تأكيد كل القوى البارزة وفي مقدمتها حزب الله أن لا تفريط بالحكومة ولا بالتسوية وأن فتح ملف الفساد ولو كان دونه صعوبات جمة لكنه ضروري وحيوي وهام لتنقية المرحلة المقبلة من شوائب المرحلة السابقة بكل موبقاتها السياسية والمالية، مع تأكيد حزب الله أن فتح ملف الفساد ليس مرتبطاً بحسابات سياسية أو خلفية تصفية حسابات لا مع الحريري الأب ولا الابن ولا تيار المستقبل والفريق القديم فيه.

اللواء/ حسين زلغوط

اعتبر أن محاربة الفساد لا تحتاج إلى تبادل التهم المسبقة والتوظيف السياسي والشعبوي، جل ما تحتاجه هذه المعركة هو تنفيذ القوانين والتزام الجميع بموادها بعيداً عن التسييس والتطييف والتمذهب، ويأتي في مقدمة القوانين، التي إن تمّ الالتزام بها، يتم القضاء على الفساد والمفسدين في إدارات ومؤسسات الدولة، القانون رقم 13 الصادر في 8/8/1990 المتعلق بإنشاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وقانون الإثراء غير المشروع الذي لم يعرف التنفيذ منذ أن وضع.

الشرق / خليل الخوري

اعتبر أنّ الكلمات التي أدلى بها نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط دايڤيد ساترفيلد من على منبر وزارة الخارجية والمغتربين كانت محدودة إلاّ أنها كانت كافية لتوجه رسالة إلى من يعنيهم الأمر في لبنان. وقال: "السيّد الأميركي تحدّث كمن يلقي موعظة، وكمن يعطي توجيهاً. وكان واضحاً أن رسالة ساترفيلد إلى المسؤولين هي: لا تتكلوا علينا في دعم دائم… إنما هو دعم على القطعة. تلتزمون نلتزم معكم، لا تلتزمون … فلا تنتظروا منا دعماً.