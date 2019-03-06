The NewYork Times

كوريا الشمالية بدأت إعادة بناء منشآت أساسية للتجارب الصاروخية بحسب محللين

بدأت كوريا الشمالية العمل في إعادة بناء المرافق التي تستخدمها لإطلاق الأقمار الصناعية إلى المدار إضافة إلى اختبار محرّكات وتقنيات أخرى لبرنامج الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، وفقاً للمحلّلين العسكريين الأميركيين ومسؤولي الاستخبارات الكورية الجنوبية.

ويأتي هذا الإعلان بعد أيام من انهيار القمة الثانية بين زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون والرئيس ترامب الأسبوع الماضي في هانوي عاصمة فيتنام. وقد تكون هذه أول إشارة إلى أن كوريا الشمالية تستعد لإنهاء حظرها على التجارب الصاروخية، وهو الإنجاز الذي اعتقد الرئيس ترامب أنه حققه منذ فترة.

وكانت كوريا الشمالية قد بدأت بتفكيك محطة سوهاي لإطلاق الأقمار الصناعية في تونغتشانغ-ري بالقرب من حدودها الشمالية الغربية مع الصين الصيف الماضي، بعد أن عقد الرئيس الكوري الشمالي كيم اجتماعه الأول مع الرئيس ترامب في حزيران في سنغافورة. وقامت بيونغ يانغ بتفكيك موقع اختبار محرّكات بشكل جزئي وموقع لإطلاق الصواريخ ومبنى مثبت على سكة حديدية يستخدمه المهندسون لتجميع مركبات الإطلاق ونقلها إلى منصة الإطلاق.

والمعلوم أن الشمال لم يقم بتفكيك المنشآت بالكامل، وعندما اجتمع كيم مع الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إين في كوريا الجنوبية في أيلول، عرض عليه تدميرها بحضور خبراء أميركيين.

ولكن هذا العرض أصبح موضع شك الآن بعد أن انتهى اجتماع الرئيسين كيم وترامب في هانوي دون التوصل إلى اتفاق حول كيفية إنهاء برامج الأسلحة النووية والصواريخ الكورية الشمالية.

The Guardian

فيرهوفشتاد يقول إن الاتحاد الأوروبي سيواجه "كابوس" القوميات خلال السنوات الخمس المقبلة

قال السياسي الليبرالي البلجيكي غي فيرهوفشتاد إن الاتحاد الأوروبي سيواجه "كابوساً" قومياً شعبوياً بحلول منتصف العقد المقبل ما لم يتمكن الوسطيين من كسب تأييد أكبر للقضية الأوروبية.

وتكشف التقارير بأنه يمكن للانتخابات البرلمانية الأوروبية التي ستجرى في شهر أيار القادم أن تبشر بتغيير كبير في البرلمان الأوروبي. ومن المتوقع أن يفقد احتكار يمين الوسط ويسار الوسط أغلبيته لأول مرة في 40 سنة من الانتخابات المباشرة، على الرغم من توقع فوز حزب "الجمهورية إلى الأمام" بقيادة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمقاعد نيابية للمرة الأولى هذه السنة ما سيعزز القوى الليبرالية حالياً.

وقال فيرهوفشتاد، زعيم تحالف الليبراليين والديمقراطيين من أجل أوروبا في البرلمان الأوروبي منذ عام 2009، إن الوسطيين المؤيدين لأوروبا لديهم "فرصة أخيرة" بعد التصويت لانتزاع مقاعد من أمام القوميين والشعبويين قبل الانتخابات البرلمانية الأوروبية المقبلة في عام 2024.

وقال رئيس الوزراء البلجيكي السابق غيرهوفشتاد في مقابلة مع صحيفة "غارديان" وخمس صحف قارية أخرى، إن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى حزمة إصلاحات شاملة لإدارة منطقة اليورو وقضايا خلافية مثل الهجرة والدفاع المشترك إذا كان يريد الفوز بدعم شعبي أكبر.

روسيا اليوم

هبوط أسعار النفط مع خفض الصين توقعها لنموها الاقتصادي

تراجعت أسعار النفط اليوم، مع قيام الصين بخفض توقعها لنموها الاقتصادي في 2019، وسط مخاوف من أن يؤثر ذلك سلباً على الطلب على الوقود.

وفي الساعة 07:40 من صباح الثلاثاء بتوقيت غرينيتش، جرى تداول برميل الخام الأميركي "غرب تكساس الوسيط" عند 56.31 دولار للبرميل، بانخفاض مقداره 28 سنتا عن سعر التسوية السابق، فيما تراجعت عقود خام "برنت" بنسبة 0.5% إلى 65.37 دولار للبرميل.

وجاء الانخفاض بعدما قالت الصين الثلاثاء، إنها تستهدف نمواً اقتصادياً بين 6% و6.5% في 2019، انخفاضاً من نمو سجّلته العام الماضي عند 6.6%، والذي كان أدنى مستوى في عقود.

من جهتهم قال محللو قطاع الطاقة في شركة "تي إس لومبارد" للأبحاث الاقتصادية: "على المدى القريب... من الصعب المراهنة بقوة على ارتفاع أسعار النفط. السوق ما زالت تسعى لتفريغ تخمة المعروض التي تكونت في النصف الثاني من 2018".

روسيا اليوم

أنقرة: إلغاء واشنطن مزايا تجارية لنا سيلحق الضرر بها

أكدت وزيرة التجارة التركية روهصار بيكجان، أن إلغاء واشنطن مزايا تجارية جمركية عن تركيا، بموجب برنامج لدعم الدول النامية، سيلحق الضرر بالأميركيين بقدر المصدرين الأتراك.

وقالت روهصار في معرض ردها على أسئلة الصحفيين بشأن قرار البيت الأبيض إنهاء استفادة تركيا والهند من برنامج نظام الأفضليات المعمم (GSP) بحجة تطوّر اقتصادها بما يكفي: "القانون كان يشمل 19 بالمئة من صادراتنا للولايات المتحدة الأميركية، وهذا يعني ملياراً و700 مليون دولار، وبعد شطب اسم تركيا سندفع ما يقارب 63 مليون دولار ضريبة جمركية".

وأضافت أن "هذا القرار سيؤثر سلباً على الشركات الصغيرة والمتوسطة والمنتجين في أميركا، أكثر من تأثيره على الصادرات التركية".

وفي وقت سابق من مساء الاثنين، قال مكتب ممثل التجارة الأميركي في بيان، إن " إنهاء استفادة تركيا من برنامج نظام الأفضليات المعمم (GSP) هو بسبب تطور اقتصادها بما يكفي".

وأضاف البيان أن "زيادة الدخل القومي الإجمالي للفرد الواحد، وانخفاض معدلات الفقر، وتنويع الصادرات.. دليل على مستوى التطور الاقتصادي العالي لتركيا".

وفي هذا الشأن، بعث الرئيس الأميركي رسائل إلى الكونغرس والحكومتين التركية والهندية، نشرها البيت الأبيض في وقت لاحق، تتضمن إخطار الهند وتركيا بالتغيرات الطارئة.