وكالة الأناضول

إلغاء واشنطن مزايا تجارية عن تركيا سيلحق الضرر بهم أيضاً

أكدت وزيرة التجارة التركية أنّ إلغاء واشنطن مزايا تجارية جمركية عن تركيا، بموجب برنامج لدعم الدول النامية، سيلحق الضرر بالأميركيين بقدر المصدرين الأتراك. جاء ذلك في ردها على أسئلة الصحفيين بعد زيارة معبر "جلوة غوزو" الحدودي مع سوريا في ولاية هطاي، حول قرار البيت الأبيض إنهاء استفادة تركيا والهند من برنامج نظام الأفضليات المعمم (GSP) بحجة تطور اقتصادها بما يكفي". وقالت إن القانون كان يشمل 19 بالمئة من صادراتنا للولايات المتحدة الأميركية، وهذا يعني مليار و700 مليون دولار، وبعد شطب اسم تركيا سندفع ما يقارب 63 مليون دولار ضريبة جمركية.

وكالة فرنس برس

البريطانيون يسعون إلى التوصل لاتفاق حول بريكست عبر محادثات جديدة مع بروكسل

عاد المفاوضون البريطانيون حول بريكست إلى بروكسل وتعهدوا "إنجاز اتفاق" فيما يسعون إلى الحصول على دعم الاتحاد الأوروبي لكسر الجمود بشأن الخلاف في لندن قبل الموعد المقرر لخروج بريطانيا من الاتحاد الشهر الحالي.

وتأتي هذه المحادثات بعد أن صرح كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه أن الاتحاد الأوروبي مستعد لتقديم ضمانات إضافية إلى المملكة المتحدة لدفع البرلمان البريطاني إلى تأييد اتفاق الخروج.

وكالة أنباء شينخوا

وزير التجارة: المحادثات التجارية الصينية الأميركية في حاجة لجهود مشتركة من الجانبين

قال وزير التجارة الصيني تشونغ شان إن المشاورات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة فى حاجة لجهود مشتركة من الجانبين. وأضاف تشونغ في مقابلة مع وزراء بعد الاجتماع الافتتاحي للدورة الثانية للمجلس الوطني الـ13 لنواب الشعب الصيني، أعلى هيئة تشريعية في البلاد في المحادثات الاقتصادية والتجارية، يتعين على الجانبين بذل الجهود المشتركة لتطبيق التوافقات المهمة التي توصل إليها رئيسا البلدين.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

روسيا تطور أقماراً صناعية عسكرية جديدة

أعلن وزير الدفاع الروسي الجنرال سيرغي شويغو أن روسيا يجب أن تنشئ أجهزة فضائية عسكرية حديثة، وهناك عدد من الأعمال في هذا المجال قيد التنفيذ. وقال شويغو في مؤتمر في وزارة الدفاع الروسية: "مهمتنا هي إنشاء سواتل حديثة قادرة على توفير بيانات استطلاعية وبيانات خرائط أكثر دقة. ولهذا الغرض، يجري تنفيذ عدد من الأعمال، والتي سيناقش تنفيذها في الاجتماع". وأشار شويغو إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في رسالته إلى الجمعية الاتحادية، تحدث عن التغييرات الأساسية في الاتصالات والملاحة ونظم الاستشعار عن بعد وتتطلب زيادة في قدرات الأقمار الصناعية في البلاد.