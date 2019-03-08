الشرق 4 /3 /2019

كرة سلة / الدوري الاميركي للمحترفين

كوري يقود غولدن ستايت ووريرز للفوز على ارض فيلادلفيا

قاد ستيفن كوري فريقه غولدن ستايت ووريرز بطل الموسمين الماضيين إلى تحقيق فوز صعب على مضيفه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، والذي شهد خسارة جديدة للوس أنجليس ليكرز ونجمه ليبرون جيمس.

نيك كيريوس بطل دورة أكابولكو الدولية

حقق الأوسترالي نيك كيريوس فوزاً مفاجئاً جديداً على الألماني المصنف الثاني ألكسندر زفيريف 3_6 و 4_6 ليفوز ببطولة أكابولكو الدولية للتنس في المكسيك محققاً خامس لقب في مسيرته.

تمثال تكريمي لبيكهام في لوس أنجليس

كرم نادي لوس أنجليس غالاكسي الأميركي لاعب كرة القدم الإنكليزي السابق ديفيد بيكهام بكشف الستار عن تمثال تكريمي له خارج ملعبه مع انطلاق الموسم الكروي الجديد في الولايات المتحدة.

البناء 4 /3/ 2019

مبابي يطارد ميسي للفوز بالحذاء الذهبي

واصل اللاعب الموهوب كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان تألقه مع الفريق الباريسي، بعدما سجل ثنائية في شباك كان، ضمن الجولة ال27 من الدوري الفرنسي لكرة القدم. وبهذه الثنائية وصل مبابي إلى الهدف 50 في 76 مباراة بقميص البي إس جي في جميع البطولات، منذ انضمامه للفريق في صيف 2017 قادماً من موناكو. ورفع اللاعب البالغ من العمر 20 عاماً رصيده إلى 24 هدفاً في صدارة هدافي الدوري الفرنسي هذا الموسم، بفارق 7 أهداف عن أقرب مطارديه إدينسون كافاني. وأشارت شبكة سكواكا لإحصائيات، أن المهاجم الفرنسي يعد ثاني أكثر لاعب يحقق هذا المعدل في الدوريات الأوروبية الخمسة للموسم الجاري، بعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي. ليواصل مبابي الضغط على نجم برشلونة ليونيل ميسي في صدارة سباق الحذاء الذهبي، بفارق هدف، لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية الكبرى. في المقابل فشل ميسي في رفع رصيد أهدافه ال25 التي سجلها في الدوري الإسباني هذا الموسم، والابتعاد أكثر بصدارة سباق الحذاء الذهبي، ولم يتسن له هز الشباك في فوز فريقه على ريال مدريد بهدف نظيف في كلاسيكو الدوري الإسباني.

الشرق6/ 3 /2019

عبد الجبار يبيع قسما من جوائزه ب3 ملايين دولار لتعليم الأطفال

حصل أسطورة كرة السلة الأمريكية، أفضل مسجل في تاريخ دوري المحترفين، كريم عبد الجبار على ما يقارب ثلاثة ملايين دولار من خلال بيع بالمزاد العلني قسماً من جوائزه وتذكاراته، وسيخصص المبلغ للتعليم. وأشارت قناة "إي أس بي أن" الأميركية إلى أن عبد الجبار (71 عاماً)، باع ما يقارب 234 قطعة من تذكاراته، منها أربع من الخواتم الخمسة التي حصل عليها من فريقه لوس أنجليس ليكرز تكريماً للفوز بالدوري خلال حقبة الثمانينيات. وبيع الخاتم الذي فاز به عبد الجبار بعد إحرازه لقب الدوري عام 1987 بأعلى سعر في المزاد مقابل 400 ألف دولار، بينما بيعت كرة آخر مباراة له في الموسم المنظم عام 1989 وتحمل توقيعه، بمبلغ 270 ألفاً، وثلاث كؤوس من الست التي حصل عليها كأفضل لاعب في الدوري (1972،1976 و1974)، مقابل 120 ألف دولار لكل منها. وستذهب عائدات هذا المزاد إلى مؤسسة عبد الجبار "سكاي هوك" (إشارة إلى حركته الشهيرة في التسجيل)، التي تعنى بمساعدة أطفال الأحياء الفقيرة في مدينة لوس أنجليس.