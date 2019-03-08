النهار/ رضوان عقيل

كشف عن أن تحضيرات الزيارة الرئاسية إلى موسكو تمّت من دون التنسيق مع السفارة اللبنانية في موسكو. ولفت إلى أن الجانب اللبناني سيفتح موضوع "المبادرة الروسية" حيال النازحين السوريين من جديد والتي يؤيدها الرئيس سعد الحريري، لأنه يأمل بعودة النازحين عبر موسكو والمجتمع الدولي من دون المرور ببوابة النظام في دمشق، مضيفاً أن الرئيس العماد ميشال عون والرئيس فلاديمير بوتين سيتناولان موضوع تزويد روسيا الجيش الللبناني بالسلاح. وتوقع أن تنعكس الزيارة على الوزير جبران باسيل والاستفادة من لقائه بالرئيس بوتين معتبراً أن رئيس الجمهورية سيمهّد الطريق للوزير باسيل إلى رئاسة الجمهورية ضمن الخطة التي يضعها في هذا الخصوص.

النهار/ عباس الصباغ

أشار إلى أن "حزب الله" لن يتخلى عن مضيه في معركة مكافحة الفساد وسيعيد أمينه العام السيد حسن نصرالله التأكيد على القرار في إطلالته اليوم وفق معادلة رسمها قبل الانتخابات النيابية في أيار الفائت ومفادها "لن نخضع للتهويل وسائرون في هذا الملف إلى النهاية لاستعادة حقوق اللبنانيين".

الأخبار/ هيام القصيفي

قالت إنه إذا كانت زيارة وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو المنتظرة إلى بيروت معروفة العناوين مسبقاً، وقد سبق أن أبدى مخاوف من تزايد نفوذ حزب الله في الحكومة والمجلس النيابي العام الماضي، إلا أن ما هو غير معروف هو ما الذي يريده الأميركيون حقيقة من لبنان، وآليات تطبيق ما يريدونه فعلياً في ظل السلطة الحالية القائمة. ومن الذي سيرسم حقيقة سياسة التعامل مع المطالب الأميركية المالية والاقتصادية والأمنية والسياسية، مجلس الوزراء مجتمعاً أم رئيس الجمهورية، أم أن كل قطاع معني سيتعامل مع المطالب على حدة.

البناء/ ناصر قنديل

تجمع التقارير التي تصدرها مراكز الدراسات الاستراتيجية في واشنطن أن القلق الأميركي من مستقبل الوجود في العراق هو وراء قرار تجميد الانسحاب من سوريا وجدولته، برغم إدراكهم أن لحظة الانسحاب من سوريا ليست بعيدة، وليست انتقائية، وليست تحت السيطرة. لذلك يتحوّل التمركز الأميركي في سورية إلى قضية ثانوية بالقياس لقضية التمركز الأميركي في العراق.

الجمهورية/ نبيل هيثم

كتب عن الموقف الفرنسي ومعارضة للخطوة البريطانية بشأن قرارها تصنيف "حزب الله" منظمة إرهابية.

وعرض لسياسة فرنسا تجاه لبنان وشعورها بنوع من الأبوّة للواقع اللبناني وأن هذه الأبوّة تجعل باريس وتغرق بين الجناح العسكري والجناح السياسي "لحزب الله". وقال إن فرنسا ترى أن مصلحتها بعدم الكسر أو القطع، أما بريطانيا بقرارها ضد "حزب الله" وكأنها أطلقت النار على رجلها سواء في ما خص حضورها في لبنان أو في ما خص دورها في منطقة الشرق الأوسط.

الجمهورية / طوني عيسى

كتب عن الزيارة التي سيقوم بها الرئيس ميشال عون إلى موسكو، لافتاً إلى أن رئيس الجمهورية سيتوجّه إلى موسكو بعدما تبلّغ التحفظات الأميركية خصوصاً في ما يتعلق بعروض الدعم والتعاون الروسية في ملفات تسليح الجيش إضافة إلى المبادرة الخاصة بالنازحين التي تبدو في وضعية صعبة.

ورأى أن الزيارة الرئاسية لموسكو لن تؤثر على ارتباط لبنان الاستراتيجي تقليدياً بالولايات المتحدة والغرب وبموضوع تسليح الجيش والمسائل الأمنية، وأن حدودها تصطدم بالضوابط الأميركية التي لا يستطيع لبنان تجاوزها.

الديار/ دوللي بشعلاني

كشفت بأنّ وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو الذي يزور لبنان خلال الأسبوع المقبل سيبحث مع المسؤولين اللبنانيين، من جملة المواضيع، بند "صفقة القرن" الذي يتعلّق بأوضاع اللاجئين الفلسطينيين، وخطّة الرئيس الأميركي ترامب لإبقائهم حيث هم، أي في لبنان والأردن وسوريا بهدف إحلال السلام في المنطقة، كبديل عن عودتهم إلى ديارهم. ولتحقيق ذلك تقدّم هذه الصفقة المغريات المالية والوعود للدول المضيفة وليس للشعب الفلسطيني نفسه، ونقلت عن أوساط دبلوماسية عليمة بأنّ لبنان هو من أحد دول المنطقة المعنية بـصفقة القرن، خصوصاً وأنّها تنصّ في أحد بنودها لإنهاء النزاع مع الجانب الفلسطيني، على بقاء اللاجئين الفلسطينيين حيث هم، وبمعنى آخر توطينهم. هذا الأمر الذي يرفضه لبنان.

الديار/ حسن سلامة

قال إن كل التقارير الاستخبارية والدبلوماسية تتحدث عن ما يقوم به المحتل الإسرائيلي من استخراج للثروة النفطية والغازية على مقربة من البلوك " رقم 9" الذي يقع ضمن المياه الإقليمية اللبنانية، وتحاول قيادة العدو بدعم أميركي، منع لبنان الاستفادة من مخزون البلوك المذكور، لذلك، فالسؤال الأول، لماذا التباطؤ اللبناني في تسريع عملية استخراج ثروته النفطية والغازية في البلوكات التي جرى تلزيمها وتحديداً في البلوكين رقم 4و9؟