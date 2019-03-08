The Washington Post

عائلات السجناء الأميركيين في إيران تدعو البيت الأبيض إلى بذل جهود أكبر

انتقدت عائلات الأميركيين المسجونين والمفقودين في إيران الحكومة الأميركية الخميس بسبب عدم بذل المزيد من الجهد لإعادة أحبائهم إلى ديارهم، ودعا أفراد العائلات إلى إقامة حوار مع طهران للتفاوض بشأن عودتهم.

وانهالت الانتقادات الموجّهة لإدارتي أوباما وترامب من قبل أقارب ثلاثة رجال تعتبرهم الولايات المتحدة رهائن لدى الحكومة الإيرانية.

وحضر أفراد الأسر جلسة استماع قبل أن تدعو اللجنة الفرعية للشؤون الخارجية في مجلس النواب الذكرى السنوية الثانية عشرة لاختفاء العميل السابق في مكتب التحقيقات الفدرالي روبرت ليفنسون.

وقالت زوجته كريستين ليفنسون التي تعتقد أن زوجها على قيد الحياة وأنه محتجز في إيران: "بعد ثلاث إدارات رئاسية مختلفة، لم نقترب قيد أنملة من إعادة بوب إلى وطنه منذ بدأنا بالمساعي".

وأضافت: "أعتقد أنه من الضروري بالنسبة لإدارة ترامب أن تجعل من هذه القضية أولوية وهذا كل ما نطلبه."

وقال عمر زكا ابن نزار زكا، وهو مواطن لبناني ولكنه مقيم دائم في الولايات المتحدة، إنه سيكون سعيداً فقط لسماع الرئيس ترامب يذكر اسم والده والمطالبة علناً بالإفراج عنه.

The NewYork Times

محادثات السلام مع حركة "طالبان" تتعثر والسبب سؤال جوهري: ما هو تعريف الإرهاب؟

بعد حوالى 11 يوماً من بدء مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وحركة "طالبان" مع بروز آمال كبيرة، أصبح من الواضح أن أي حل لحرب الـ18 عاماً يمكن أن يكون بطيئاً بشكل محبط.

ومن بين أبرز القضايا التي تعيق التقدم هي الخلاف على سؤال جوهري: ما هو الإرهاب ومن هو الإرهابي؟

الإجابة بالغة الأهمية لأن الطرفين اتفقا من حيث المبدأ على إطار لقضيتين حاسمتين: انسحاب القوات الأميركية، والالتزام بعدم استخدام الأراضي الأفغانية مرة أخرى لشن هجمات إرهابية ضد الولايات المتحدة وحلفائها كما فعل تنظيم "القاعدة" حين نفذ ضربات 11 أيلول 2001. ذاك الهجوم دفع الأميركيين إلى غزو أفغانستان في محاولة لتعقب العقل المدبر للقاعدة، أسامة بن لادن.

وقالت طالبان إنها لن تسمح باستخدام أفغانستان كمنصة لإطلاق هجمات الدولية إلا أن المفاوضين الأميركيين أصرّوا على "طالبان" بأن تحدد أن أفغانستان لن تُستعمل مجدداً من قبل الجماعات "الإرهابية" ، لكن حركة "طالبان" قاومت ورفضت التعهّد بذلك وتذرّع ممثليها بأنه لا يوجد تعريف شامل للإرهاب.

واعتبر مسؤولون وأعضاء حاليون وسابقون في طالبان أن هذه القضية حساسة ووجودية بالنسبة إلى الحركة وهي تضرب صميم الرواية الإيديولوجية حول حربها التي دامت 18 عاماً وإذا بدأ المقاتلون يرون بأن قادة "طالبان" يتنازلون عن القضية، قد تحصل انشقاقات في صفوف الحركة.

روسيا اليوم

جنرال أميركي ينفي وجود ضغوط على الجيش للانسحاب من سوريا

قال الجنرال الأميركي الذي يشرف على قوات بلاده في الشرق الأوسط إنه لا يواجه أي ضغط لسحب القوات الأميركية من سوريا في أي موعد محدد.

وأضاف الجنرال جوزيف فوتيل قائد القيادة الوسطى الأميركية في جلسة بلجنة القوات المسلّحة في مجلس النواب أمس الخميس: "ما يقود مسار الانسحاب هو مهمتنا المتمثلة في هزيمة تنظيم داعش، وهذا هو تركيزنا الأساسي والتأكد من أننا نحمي قواتنا وأننا لا ننسحب بطريقة تزيد الخطر على قواتنا".

وتابع: "لا أتعرض في الوقت الحالي لضغط للالتزام بموعد محدد".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمر في ديسمبر الماضي بسحب كل القوات الأميركية، وعددها 2000 عسكري، من سوريا بعدما قال إنها هزمت "داعش".

وأثار قرار ترامب المفاجئ ذلك انتقادات شديدة من جانب حلفاء واشنطن وأعضاء في الكونغرس، ودفع جيم ماتيس وزير الدفاع الأميركي آنذاك للاستقالة.

لكن مستشاري ترامب أقنعوه في ما بعد بضرورة الإبقاء على نحو 200 جندي لينضموا إلى قوة من دول أوروبية يتوقع أن تتألف من 800 إلى 1500 عسكري تضطلع بإقامة ومراقبة منطقة آمنة يجري التفاوض عليها بشمال شرق سوريا.

روسيا اليوم

الناتو: لا خطط لنشر صواريخ نووية جديدة في أوروبا

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبيرغ، أن الحلف لا يخطط لنشر مزيد من الصواريخ النووية البرية في أوروبا.

وأثناء مؤتمر صحفي عقده في العاصمة البولندية وارسو، اليوم الخميس، قال ستولتنبيرغ: "لا نوايا لنا لنشر صواريخ نووية أرضية جديدة في أوروبا".

وجدّد الأمين العام للناتو اتهام موسكو بخرق معاهدة القضاء على الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، إضافة إلى اتهامها بنشر صواريخ متنقلة قادرة على حمل ذخائر نووية قرب أراضي الدول الأعضاء في الحلف.

وأمس الأربعاء، قال مسؤول في وزارة الخارجية الروسية إن موسكو تعول على امتناع حلف شمال الأطلسي عن نشر الصواريخ في أوروبا بعد الانهيار المحتمل لمعاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى.

وأعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، سابقاً، أن الولايات المتحدة ستبدأ، يوم 2 شباط، بإجراءات الانسحاب من معاهدة الصواريخ، فيما أكد وزير خارجيته، مايك بومبيو، أن هذه الاتفاقية ستُفسخ في حال "عدم عودة" روسيا إلى الالتزام بها في غضون ستة أشهر اعتباراً من الموعد المذكور.

من جانبه، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم 2 فبراير الماضي، إن موسكو سترد بالمثل على قرار واشنطن الانسحاب من المعاهدة، معلناً تعليق مشاركة روسيا فيها. وأشار بوتين إلى ضرورة ألا تنجر بلاده في سباق تسلّح مكلف، مضيفاً أن جميع المقترحات الروسية حول الحفاظ على المعاهدة (التي تم توقيعها بين الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة في العام 1987) تبقى "مطروحة على الطاولة والأبواب مفتوحة"، لكنه وجّه وزارتي الخارجية والدفاع لعدم المبادرة إلى أي مفاوضات حول هذا الموضوع.

ووقع بوتين مرسوماً رئاسياً يوم 14 مارس، حول تعليق روسيا تنفيذها لبنود المعاهدة المذكورة.

وكانت روسيا أكدت دوما تمسكها بمواد المعاهدة ذات الأهمية الاستراتيجية.