الوكالة الوطنية للإعلام

مجلس النواب أقرّ 17 مشروعاً واقتراح قانون وأعاد اقتراح قانون موارد البترول إلى الحكومة لشهر ونقاش طويل لاقتراح تعديل قانون القضاء العدلي

اقر مجلس النواب في جلسته التشريعية التي عقدها مدى يومين 17 مشروعاً واقتراح قانون وأعاد إلى اللجان 18 اقتراحاً، وطلب من الحكومة "إعادة مراجعة الاقتراح المتعلّق بالموارد البترولية في الأراضي اللبنانية لشهر لا أكثر"، وأبرز المشاريع التي أقرت "الإجازة للحكومة الاقتراض بالعملات الأجنبية وإعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة والإجازة للحكومة اعتماد القاعدة الاثني عشرية حتى إقرار الموازنة.

وكالة أنباء رويترز

جنرال أميركي: لا ضغوط على الجيش الأميركي للانسحاب من سوريا

قال الجنرال الأميركي الذي يشرف على القوات الأميركية في الشرق الأوسط يوم الخميس إنه لا يواجه أي ضغط لسحب القوات من سوريا في أي موعد محدد وذلك بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب سحب معظم قواته من سوريا. وأضاف الجنرال جوزيف فوتيل قائد القيادة المركزية الأميركية في جلسة بلجنة القوات المسلحة في مجلس النواب "ما يقود مسار الانسحاب هو مهمتنا المتمثلة في هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية، وهي محط تركيزنا الأساسي.

وكالة فرنس برس

موقع إطلاق صواريخ أعادت كوريا الشمالية بناءه بدأ تشغيله مجدداً (خبراء أميركيون)

أعلن خبراء أميركيون الخميس أن موقعاً لإطلاق الصواريخ كانت كوريا الشمالية بدأت تفكيكه في إطار تقاربها مع الولايات المتحدة بات "عملانياً" مجدداً بعد أن أعادت بيونغ يانغ أعمال البناء فيه.

واستناداً إلى صور جديدة التقطتها الأربعاء أقمار صناعية، أكد مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية وموقع "38 نورث" أن موقع سوهي "بات عملانياً مجدداً".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

بوتين يبحث قضايا سوريا والأمن والتهديدات الخارجية مع مجلس الأمن الروسي

عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، اجتماعاً مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي، بحث خلاله الشأن السوري مع التركيز على الأوضاع في مخيم "الركبان" للاجئين الذين يتم استعمالهم كدروع بشرية، كما تطرّق إلى نشاط الاستخبارات الأجنبية قرب الحدود الروسية.

وفي الاجتماع بين بوتين ومجلس الأمن الروسي، تطرق الرئيس الروسي إلى الأوضاع الميدانية والعسكرية في سوريا، وتناول بالتفاصيل الوضع القائم في مخيم الركبان للاّجئين، وذلك بعد رفض واشنطن إعطاء الموافقة بنقل اللاجئين من منطقة إلى أخرى عبر بوابات إنسانية بعد أن أصبح اللاجئون دروعاً بشرية لأعمال عسكرية مختلفة.

وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء - ارنا

العلاقات اليابانية الإيرانية يجب أن لا تتأثر بالحظر الأميركي

قال مدير مؤسسة اقتصاد الطاقة اليابانية ساتشي ساكاناشي إن اليابان ليست الولايات المتحدة ويجب عليها أن لا تتأثر بالدعايات الأميركية ووسائل الإعلام الغربية ضد إيران .

وأضاف ساكاناشي اليوم الخميس في الملتقي الاقتصادي "الطريق نحو التجارة" الذي نظمته السفارة الإيرانية في طوكيو بهدف التعريف بالإمكانيات الإيرانية: إن الحظر الأميركي ضد إيران يعني أن ترامب مستاء منها لذا يسعى عن طريق الحظر لتحويلها إلى دولة كما يروق له لكنه لن ينجح في ذلك .