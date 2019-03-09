TL

جولة قريبة في المنطقة لوزير الخارجية الأميركي تقوده إلى بيروت، التي تستمر فيها التحضيرات لزيارة الرئيس عون موسكو، في وقت تتواصل زيارة الرئيس الحريري للرياض، حتى انتهاء اجتماع اللجنة اللبنانية-السعودية المشترك الذي يعقد غداً الأحد.

المنار

إنّها الحرب المقدسة على الفساد، كقداسة تلك التي خيضت لحماية البلاد من الأعداء، أطلقها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، في الذكرى الثلاثين لتأسيس هيئة دعم المقاومة الإسلامية.. توّقعوا كل شيء من حزب الله في هذه المعركة، لأنّها معركة الواجب وبقاء الوطن وإنقاذه من أيدي الطامعين والناهبين.

nbn

ليس من قبيل المصادفة أن يجاور عيد المرأة عيد المعلم. فإذا كان المعلم يلقّن ألف باء المعرفة، فإن المرأة مدرسة قائمة بذاتها وأستاذ الأساتذة، ولا يحسبنّ أحد أن العلم ينفع وحده ما لم يقترن ويتوج بأخلاق أساسها المرأة الأم.

وللمرأة والمعلم هذه، تحية ووردة نخُص بها المرأة الفلسطينية المقاومة.

mtv

أمر استأثر الاهتمام، يتعلق بجولة مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على المسؤولين اللبنانيين، والواضح مما قاله فيليب غراندي على منبر وزارة الخارجية، إنّ رواية الأمم المتحدة إلى موضوع اللاجئين لا تزال هي إيّاها، إذ شدد على العودة الكريمة والآمنة والطوعية للنازحين.

NTV

معركة وجود ثانية أطلقها الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، ومن دونها فإن البلاد سوف تذهب إلى الانهيار والإفلاس يعني ذهاب الدولة والبلد، وقال لا يمكن أن نقف متفرجين من أجل ألا يزعل حزب أو تيار أو فرد ونترك بلدنا يسير باتجاه الانهيار. وكما السادة الكرام فإن قناة الجديد تدلي أيضاً بشهادتها في هذا الميدان، وتعلن أنها أوّل من خاض الحروب على الفساد منذ ثمانية وعشرين عاماً، ولم تصب يوما بالإرهاق والإحباط وقد تأخذ الحروب أشكال التضييق على الحريات.

المستقبل

إنجاز فعلي لشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، من خلال كشف متورطين جدد في قضايا تتعلق بالرشوة لتطال حتى الآن، ما يفوق الثلاثين موقوفاً بين عسكريين ومدنيين، إدّعى عليهم مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية بتهم تلقي الرشى ومخالفة التعليمات العسكرية.

OTV

في الذاكرة الأممية، الثامن من آذار هو اليوم العالمي للمرأة، ولعلّ أبلغ ما قيل في هذا النهار، هو ما جاء على لسان البابا فرنسيس: المرأة هي التي تجعل العالم جميلاً وتحرسه وتحافظ عليه حياً، فالسلام هو إمرأة، يولد مجدداً وعلى الدوام من حنان الأمهات، لذلك فإن حلم السلام يتحقق بالنظر إلى المرأة، وإذا كنّا نهتم للمستقبل ونحلم بمستقبل سلام، فعلينا أن نفسح المجال للمرأة.

LBC

من وزارة المال إلى عدلية بعبدا إلى ساحة النجمة إلى حارة حريك. يبدو أنه بات من الصعب وقف هذاالمسار.

المدير العام لوزارة المال قال كلمته ولم يمش، وما كشفه سيسلك طريقه إلى القضاء، وإن كانت مسألة "الشكل" الذي كشف به معطياته، قد عرّضته لأكثر من ملاحظة، لكن، بحسب المتوافر من معطيات، فإن آلان بيفاني سيكون عنوان المرحلة المقبلة، فاليوم، الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله تطرق إلى ما قاله المدير العام فقال: من يستمع إلى ما قاله المدير العام للمال، يدرك أن لبنان أمام كارثة.

الميادين

وجّه الجيش الجزائري رسالة إلى الشعب، مع استمرار الاحتجاجات في شوارع الجزائر، اعتراضاً على ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لفترة رئاسية خامسة، حدث الجيش الجزائري عن العلاقة التي تربطه بالشعب، معتبرا أنهم "ينتميان إلى وطن واحد لا بديل عنه".

الجزيرة

كشف المدير العام لتراخيص الأنشطة السياحية في الهيئة العامة للسياحة والتراث، المهندس عمر المبارك، عن منح الهيئة 22 إمرأة رُخصاً لممارسة نشاط الإرشاد السياحي في المملكة للعام الماضي 2018، إضافة إلى تقدم 108 إمرأة للحصول على رُخص إرشاد سياحي لاتزال تحت الإجراء.

العربية

علّق محللون خليجيون من الكويت والسعودية وقطر، على الأنباء التي جرى تداولها بشأن مبادرة قطرية للصلح مع السعودية بشكل أحادي، دون الدول الثلاث وهي الإمارات والسعودية والبحرين .المبادرة التي ذكرتها وكالة "تسنيم" الإيرانية، تشير إلى أن قطر أرسلت رسالة إلى الكويت، مفادها أنها تريد تسوية الخلاف مع السعودية بشكل أحادي، إلا أنها لم تعلن على لسان أي مصدر رسمي.