لبنان الحر

لفت عضو تكتل "لبنان القوي" النائب هاغوب ترزيان، في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أنه "في اليوم العالمي للمرأة، نود أن نثمن دور المرأة الكبير والمفصلي في مجتمعنا، لما لها من دور في التربية والتنشئة والتثقيف، وأهمّها في الأمومة، وحقوقها هي ليس منّة من أحد، إنه مرفوض تعييرها بالجندر خاصتها، وليس بالصدفة وقوع اليوم العالمي للمرأة مع عيد المعلمين وكل يوم هو يوم المرأة".

صوت لبنان

أكد وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب، أن "القلة القليلة من القوى السياسية كان لها رأي بالموضوع السوري، وطرحت على طاولة مجلس الوزراء"، مشيراً إلى أن "رأينا بالموضوع السوري ليس جديداً وطرحناه منذ وصولنا إلى الحكومة".

radio orient

أعلن المكتب الإعلامي لوزير الصحة العامة جميل جبق في بيان له، أنه "بعد ورود معلومات من مصدر جدّي حول استخدام أحد صالونات التزيين النسائية لاجراء عمليات تجميل من قبل اطباء غير لبنانيين، صدر قرار من الوزير بالإقفال والختم بالشمع الأحمر بمؤازرة القوى الأمنية".

اذاعة النور

أكد وزير العدل السابق شكيب قرطباوي، أن "العرف بعدم عمل المحجبات في السلك القضائي منطقي، لأنه يمنع التمييز بين القضاة، إذ إنه لا يوجد قاض يلبس الصليب. "خلال حديث تلفزيوني، لفت إلى أنه "لا يجب أن يكون هناك شيء يميز قاضي عن قاضي آخر لأن هذا الأمر يؤذي القضاء، وهذا العرف موجود منذ سنوات".

صوت المدى

أكد وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش، أن "حماية المستهلك تبدأ من المستهلكين الصغار، لأنهم المستقبل والجيل الجديد الذي نراهن عليه"، مشيراً إلى أن "دور حماية المستهلك ليس فقط معاقبة مخالفي القوانين والأنظمة إنّما توعية المواطنين وتثقيفهم حول حقوقهم".