ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم"، أنّ صفقة القرن تتضمن إعادة تقسيم مدينة القدس، ونقل أحياء عربية للسيادة الفلسطنينية إلى جانب إبقاء السيادة الإسرائيلية من أغلب مناطق القدس التابعة لأدارة الأردن، بما فيها البلدة القديمة واشتراك آخرين في إدارة المسجد الأقصى.

قتلت قوات الاحتلال فتى فلسطيني وأصابت العشرات بجروح خلال "مسيرات العودة"، وهي المسيرة الـ50 من نوعها. وقالت القناة الـ13 الإسرائيلية، إنّ اكثر من 9 آلاف فلسطيني شاركوا في المسيرات وإنّ عدداً كبيراً منهم حاول اختراق الجدار الفاصل مع قطاع غزّة, وإنّ الجيش أطلق قنابل غاز رداً على لقاء الحجارة كما أطلقوا بالونات حارقة سقط اثنين منها في غلاف غزة.

قالت هيئة البث الإسرائيلية، إنّ شابين فلسطنيين نجحا في اختراق الجدار الفاصل في قطاع غزة، وتسللا إلى داخل إسرائيل وأشارت إلى أنّ الشرطة اسستشبهت بهما قرب كيبوتس وتم اعتقالهما ولم يكونا مسلحين.