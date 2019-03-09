أعلنت البحرية الإيرانية عن التعدي لقراصنة هاجموا ناقلة نفط إيرانية في خليج عدن، وأوضحت أن أحد عشر زورقاً نفّذوا الهجوم قرب باب المندب في خليج عدن، إلاّ أنه تم إنقاذ الناقلة بواسطة التدخل من المغاوير في المجموعة ستين للقوة البحرية لحماية السفن، وقد واصلت الناقلة طريقها بسلام.

نفّذت سفن أسطول البحر الأسود الروسية تدريبات مشتركة مع سفن البحرية التركية شاركت فيها كاسحتا ألغام، وأوضح مدير قسم المعلومات في أسطول البحر الأسود اليكس روليف، أنّه تمّ التدريب على المرور بمناطق ملغّمة وعبر الأسلاك الشائكة.

استخدمت الشركة التركية الغاز المسيّل للدموع، لتفريق تظاهرة نسائية وسط مدينة إسطنبول، وأفادت مصادر إعلامية أن الشركة تمكّنت من تفريق التظاهرة عند مدخل جادة الاستقلال وسط إسطنبول بالقوة، وإن سيارات الاسعاف نقلت عدداً من المصابين.

أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، أن الحكومة تضع خطط لتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي بسفارتها في تل أبيب، وقال رامافوزا أمام البرلمان إنّ حكومته تقف مع الشعب الفلسطيني، في نضاله من أجل تقرير المصير وتعترف بحق إسرائيل بالسيادة.

اتّهمت إيطاليا جارتها فرنسا بالوقوف وراء زعزعة الاستقرار في ليبيا، وقال وكيل وزارة الداخلية الإيطالية كارلو سيبسيليا، إنّ تقويض استقرار ليبيا أدّى إلى خلق مشاكل كان على إيطاليا التعامل معها من بينها قضيّة الهجرة، مؤكداً على أهميّة تجاوز الخلافات مع فرنسا.

قرّرت وزيرة القوات الجوية الأميركية ويلسون الاستقالة بعد سنتين من قيادتها لسلاح الجّو، وكانت من أبرز المرشحين لتكون وزيرة للدفاع، وأفيد أنّ ويلسون تعتزم العودة للمجال الأكاديمي ولم يطلب أحد منها الاستقالة، ولم تستقل تحت الضغط.

استقال مدير الإعلام في البيت الأبيض بيل من منصبه، ليتولى منصب كبير مستشاري حملة إعادة انتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتّحدة عام 2020.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنّ علاقته مع رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون جيّدة، وأضاف سأكون مندهشاً بشكل غير مستحّب إذا فعل ما لم نتّفق عليه.. سنرى ما يحدث.

منحت بريطانيا الحماية الديبلوماسيّة لإيرانيّة تحمل الجنسيّة البريطانيّة، محتجزة في إيران منذ العام 2016 ، متّهمة بمعاداة الحكومة والمشاركة في التظاهرات التي شهدتها إيران عام 2009 والتحريض على ذلك، واعتبرت طهران منح بريطانيا الموقوفة زاغاري مخالفة للقانون الدولي.

انقطعت الكهرباء في عدّة ولايات فنزويلية، وأوضحت السلطات أنّ الانقطاع ناتج عن عمل تخريبي، فيما غرّد الرئيس الفنزويلي مادورو قائلاً: "إنّ انقطاع التيّار نتيجة للحرب الكهربائيّة التي أعلنتها وتديرها الإمبرياليّة الأميركية ضدّ شعبنا، وقال زعيم المعارصة خوان غوايدو إنّ انقطاع التّيار دليل على عدم "كفاءة المغتصب" مشيراً بذلك إلى مادورو".

انتقدت مجموعة من 16 ناءباً ديمقراطياً أميركياً، استراتيجيّة الولايات المتحدة في فنزويلا، وأبدوا في رسالة إلى وزير الخارجيّة مايك بومبيو قلقهم العميق حيال إدارة فريق الرئيس دونالد ترامب للعلاقات مع فنزويلا، خصوصاً اقتراحاته بالتدخل العسكري وفرض عقوبات أحادية، وأدانو إعتراف واشنطن بخوان غوايدو رئيساً.