قال الرئيس العراقي برهم صالح، إنّ مسلّحي "داعش" الأجانب الذين يحاكمون في العراق، قد تصدُر عليهم أحكام بالإعدام إذا أدينوا، وأشار إلى أنهم سيحاكمون وفق القانون العراقي.

طالبت قيادات عراقية باستيراد 50 طناً من الذهب و400 مليون دولار من الأميركيين، وقال القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي، إنّ عصابات داعش سرقت 50 طناً من الذهب و400 مليون دولار عندما سيطروا على عدد من المصارف في الموصل والأنبار وصلاح الدين عند احتلالها عام 2014، وإن على الحكومة أن تطالب الأميركيين باستردادها بعد أن سيطروا على بلدة الباغوز السورية، وكذلك بقيادات داعش الأمنية والعسكرية المعتقلين، موضحاً أن من تم تسليمهم للعراق هم من الدواعش الجرحى والمعاقين والمقاتلين العاجزين عن القتال.

أعلنت السعودية أن قوات الدفاع الجوي، اسقطت طائرة بدون طيار فوق مناطق سكنية في مدينة أبها. وقال متحدث باسم قوات التحالف، أنه نتج عن تساقط حطام الجسم إصابة 4 أشخاص بجروح متوسطة، وأن الطائرة حوثية بخصائص ومواصفات إيرانية.

اعتبر رئيس الهيئة العامة للرياضة الإماراتية محمد خلفان الأميني، أن العلاج للأزمة الخليجية يمكن أن يكون تنظم كأس العالم لكرة القدم 2022 بالمشاركة مع قطر، وجرى أمس نقل تسريبات أن قطر يمكن أن تتصالح مع السعودية لكن دون الدول الثلاث الأخرى، وهي الإمارات والبحرين ومصر.