الشرق الاوسط/ خليل فليحان

نقل عن مصادر وزارية أن المدخل الواجب لوضع جدول بأولويات المشروعات الذي يطالب به مؤتمرسيدر هو إنجاز الموازنة، والتأكد أنها تتضمن تلك المشروعات من الناحية المالية لخفض الإنفاق والدين الذي يتضاعف. وذكرت المصادر الوزارية، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، طلب من موفده الى بيروت دوكان، أن يبلغ المسؤولين في بيروت أنه يجب إنجاز التصور الرسمي الواحد للمشروعات بورقة عمل تحتوي على المقترحات لتأمين مؤتمر المساعدات الاقتصادية قبل نهاية شهر آذار الحالي، من أجل مراجعتها لعرض الخطة التي تتضمن التصور اللبناني لتنفيذ المشروعات لعرضها على مؤتمر "سيدر" في النصف الأول من نيسان المقبل؛ وذلك لمناقشتها وإقرارها لإعطاء الضوء الأخضر للتنفيذ.

اللواء/ انطوان صعب

تحدث عن اتصالات مكثّفة بين القيادات السياسية بغية تحييد الحكومة والملفات الاقتصادية والاجتماعية عن الخلافات السياسية، نظراً لدقة الوضع الداخلي والإقليمي والدولي، وعلى هذا الأساس صبّت خلوة رئيسي الجمهورية والحكومة العماد ميشال عون وسعد الحريري، في هذه الخانة وبمعنى آخر اتسمت بالصراحة خصوصًا على ضوء ما جرى مؤخرًا بين تيار "المستقبل" والتيار الوطني الحر، من مناكفات واشتباك كلامي، وحصل إتفاق رئاسي على عدم العودة إلى أجواء خلافات ٢٠٠٥.

الأخبار/ فراس الشوفي

قال إن جدول أعمال زيارة الرئيس ميشال عون إلى موسكو حول عدّة بنود، على رأسها المبادرة الروسية لعودة النازحين السوريين، حيث ينتظر الجانب الروسي وضع ورقة عمل مشتركة بمبادرة لبنانية وتسليم الجانب الروسي أفكاراً تُسهم في العودة. وفي ظلّ الضغوط الأميركية والغربية لعرقلة العودة، ويجري الحديث عن تفكير روسي لتوفير مبالغ مالية لتسهيل عودة النازحين والإسهام في مساعدة لبنان لحلّ هذا الملفّ وإنجاح المبادرة الروسية. الأمر الثاني الذي يوليه الروس اهتماماً، ملف التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين، والتخطيط لإنجاز مسوّدة تفاهم لبنانية - روسية، تفتح الطريق أمام المؤسسات المالية والمصرفية لبدء تعاون جدّي وإنشاء مؤسسات مشتركة، وتفاهمات بين المصرف المركزي اللبناني والمركزي الروسي ووزارتي المال بين البلدين، بما يساعد لبنان أيضاً على الانخراط في عملية إعادة إعمار سوريا.

الديار/ هيام عيد

ذكرت ان مساعد وزير الخارجية الاميركية ديفيد ساترفيلد أكد لأكثر من مسؤول لبناني، على وجود قرار أميركي بمساعدة لبنان في أكثر من مجال، وذلك بهدف نجاح الحكومة في تحقيق وعودها، خصوصاً على المستوى الإقتصادي، وذلك، من أجل الخروج من الأزمة الإقتصادية ـ الإجتماعية الخطيرة. واستدركت المعلومات السياسية نفسها، موضحة أن الموقف الأميركي إزاء "حزب الله"، لن يؤثّر على هذا الدعم، لأن الأولوية لدى الأميركية، كما لدى المجتمع الدولي، تبقى للإستقرار السياسي والأمني والإقتصادي بشكل متوازٍ وفي آن واحد، وبالتالي، فإن معادلة الإستقرار تفترض توازناً سياسياً داخل السلطة، وهو ما شكّل محور الرسالة الأميركية إلى اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم السياسية والحزبية.

الديار/ علي ضاحي:

اشار الى ان المعطيات عن عدم وجود حرب عسكرية مباشرة قريبة على لبنان وسوريا وإيران، لا يعني التراخي أو الاستسلام للرخاء الأمني والاقتصادي والسياسي. وقال: إن التركيز الأميركي والصهيوني عاد من جديد على الملف الأمني والاستخباراتي والتكنولوجي وتعزيز التجسس وزرع الشبكات الصهيونية التجسسية عبر تجنيد عملاء جدد في لبنان للموساد، وجمع معلومات عن قيادات وكوادر وانشطة المقاومة الامنية والعسكرية. و الاميركي والاسرائيلي سيسعيان إلى خطوات أمنية إذا سنحت لهما الفرصة للانتقام من المقاومة وتحصيل مكاسب معنوية باستهداف كوادر حزب الله وحماس والجهاد الاسلامي في لبنان، كما حصل في عشرات الاستهدافات منذ عامين ورجوعاً الى العام 1982.

الشرق / تيريز القسيس:

نقلت عن سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان كريستينا لاسن، أن الاتحاد الأوروبي ساعد لبنان منذ بدء أزمة النازحين. وأنّ النازحين يجب أن يعودوا في نهاية المطاف إلى بلدهم، علماً أن بعضهم قد عاد، رأت أن الظروف الميدانية لضمان العودة المنظمة للنازحين لم تتوفر بعد. وقالت لاسن: أن القرار البريطاني حول حزب الله لن يغيّر في قرار الاتحاد الأوروبي بإدراج الجناح العسكري للحزب على لائحة الإرهاب. وقالت إن سياسة الاتحاد هي نفسها ولم تتغير.عوبرت عن سعادتها بتشكيل حكومة جديدة والاستقرار في لبنان، لكنها اعتبرت في المقابل أن هذه الحكومة يجب أن تركز على الإصلاحات البنيوية والاقتصادية، وأشارت إلى أن المستثمرين والمانحين في سيدر يريدون التأكد من أن المسار الإصلاحي قد انطلق فعلاً.

البناء/ ناصر قنديل: قال:

كثيرون يظنون أن المبادرة الروسية لحل قضية النازحين تجمّدت بسبب الضغوط الأميركية والأوروبية لربط العودة بالحل السياسي، لأن العودة ترتبط بإعادة الإعمار، والمال اللازم لها يملكه ويملك قراره الأميركيون والأوروبيون. وهذا يعني ضمناً، تخيل سذاجة روسية سورية بطرح المبادرة، فالروس يعلمون قبل طرح مبادرتهم أن هناك مصالح عليا أميركية أوروبية، بالسعي لتعطيل عودة النازحين وربطها بموافقتهم وشروطهم بعدما فقدوا أوراق الضغط العسكرية التي بنوا عليها آمالهم في رسم مستقبل سورية قبل ثماني سنوات، وهذا كان واضحاً بقوة قبل المبادرة، فهل فكر هؤلاء بطريقة أخرى لماذا طرحت المبادرة ووفقاً لأي حسابات ولماذا تجمّدت؟