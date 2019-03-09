روسيا اليوم

تركيا.. القبض على 3 عناصر من "داعش" بينهم إماراتي

اعتقل الأمن التركي، 3 أشخاص في ولاية شانلي أورفة جنوبي البلاد، يشتبه بانتمائهم لتنظيم "داعش". وقالت مصادر أمنية إن الشرطة كثفت تدابيرها على الحدود، عقب تلقيها بلاغاً باستعداد 3 عناصر من "داعش" للتسلل من سوريا إلى الأراضي التركي بطريقة غير قانونية. وأضافت أنه عثر بحوزة المشتبهين الثلاثة، على العديد من الوثائق التنظيمية وصوراً تعود للتنظيم داخل هواتفهم الخلوية. ونقل المشتبهون تحت تدابير أمنية مكثفة، إلى المستشفى الحكومي في أقجة قلعة، وعقب إخضاعهم لفحوصات طبية، أحيلوا إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة بحقهم.

روسيا اليوم

بوتين يهنئ النساء الروسيات بعيد المرأة العالمي

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين النساء الروسيات بعيد المرأة العالمي، مشيراً إلى قدرتهن على الإبداع وغناهن الروحي غير المحدود. قال بوتين في تهنئته الرسمية،: "أهنئكن بعيد المرأة العالمي. وهو العيد الذي نحبه جميعاً. وهذا اليوم الربيعي مليء دائما بالزهور والهدايا وتضيئ نوره فرحة نسائنا ونور ابتساماتكن". وأشار إلى أن كل الرجال يستعجلون في مثل هذا اليوم، للتعبير عن احترامهم للنساء وعن شكرهم تجاه أمهاتهم وزوجاتهم وجداتهم وأخواتهم وزميلاتهم وبناتهم. وأضاف: "نعرف أن غناكن الروحي ليست له أي حدود. نعم، هذا ما وهبته لكُنِّ الطبيعة. لكنكن، النساء العزيزات، تضاعفن هذه الهبة بمقدار مئة مرة في معاملتكن تجاه العمل والأقرباء". وشدد بوتين على أنه من الصعب جداً تصور تاريخ روسيا وتطورها دون القسط الهام للنساء الروسيات.

روسيا اليوم

ماي: ربما لن نغادر الاتحاد الأوروبي أبدا!

دعت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، الاتحاد الأوروبي إلى القيام بخطوات من شأنها أن تساعد في تمرير صفقة خروج لندن من الاتحاد عبر البرلمان البريطاني يوم 12 آذار. وفي خطاب ألقته أمام عمال في مدينة غريمسبي بإنجلترا، قالت ماي إن "النواب ليسوا وحدهم الذين سيواجهون، الأسبوع القادم، خياراً جدياً، بل على الاتحاد الأوروبي هو الآخر أن يختار، إذ إن كلا الطرفين يشاركان في هذه العملية، وأضافت: "نحن نعمل سوية، لكن القرارات التي سيتخذها الاتحاد الأوروبي خلال الأيام القليلة القادمة ستؤثر إلى حدٍ كبير على نتائج التصويت" في البرلمان. وتابعت ماي: "ربما لن نخرج من الاتحاد الأوروبي على مدار أشهر، وربما سنخرج دون ضمانات يوفرها الاتفاق. بل وربما لن نغادره أبدا".