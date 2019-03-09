الوكالة الوطنية للإعلام

نصر الله في الذكرى 30 لتأسيس هيئة دعم المقاومة: المعركة ضد الفساد واجبة ومهمة جداً ولا تقل قداسة عن معركة المقاومة ضد الاحتلال

لا يهمنا نحن ماذا نحصل من مكاسب سياسية وإعلامية وشعبية، نحن لسنا في منافسة مع أحد في هذه المعركة أبداً، لا مع أي حزب أو حركة او تيار أو زعامة أو نواب أو وزراء أو جمعيات أو مع مجتمع مدني، نحن لسنا في منافسة مع أحد، ولا نرضى أن ندخل في مزايدة مع أحد أبداً، كل من يتقدم ويعمل في هذه المعركة من موقعه، يقدم إقتراح قانون نحن معه، يأخذ موقف نحن معه، يأخذ ملف ضمن مستندات على القضاء نحن معه، لأنه يوجد الكثير من الكلام في الإعلام، القضاء لا يقبل منك كلام إعلامي، القضاء يطالبك بالأدلة والمستندات، أي أحد عنده أدلة ومستندات على ملفات فساد وهدر مالي في الدولة ويتقدم بها إلى القضاء نحن معه وندعمه وخلفه، نحن كل من يحمل راية هذه المعركة نقبل به قائداً وحاضرين أن نكون عنده جنوداً وضباطاً، إذا هذا هو هدفنا بكل صدق وإخلاص نحن نريد تحقيق الهدف، أيضا في معركة مواجهة الفساد والهدر المالي، نحن أردنا من اليوم الأول أن تكون هذه المعركة وطنية، وليست معركة حزب ولا جماعة، ولا فئة ولا طائفة، نحن نريدها معركة كل اللبنانيين، هكذا كنا نأمل في المقاومة، هكذا نأمل أيضاً في مكافحة الفساد والهدر المالي، وأن يشارك الجميع كل من موقعه، سياسيون وإعلاميون وصحافيون، النخب الثقافية الفكرية والاقتصادية، الجهات الاقتصادية، الوزراء النواب، الكتل النيابية، الحكومة.

وكالة أنباء الإمارات - وام

الأزهر الشريف يهنىء المرأة في يومها العالمي

أكد الأزهر الشريف، مواصلة دعمه الكامل للمرأة ودورها البارز في المجتمع قائلا إن النساء شقائق الرجال وصانعة الأجيال وعنصر فعال في نهضة المجتمع . ووجه الأزهر بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، التهنئة لنساء مصر والعالم، منوها بما تضمنته وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعها فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف وقداسة بابا الكنيسة الكاثوليكية من تأكيد على حقوق المرأة . وأكد الأزهر الشريف أن المرأة أثبتت نجاحها في تولي المسؤوليات والمساهمة في دعم مسيرة التطوير وتنمية المجتمعات. وأشار إلى أن موقفه تجاه المرأة نابع من الإسلام، الذي كرّم المرأة وسبق الجميع في منحها حقوقها كاملة، وحرّر المرأة من القيود والأغلال التي كانت عليها في العصور السابقة.

وكالة الأناضول

أردوغان: الأراضي التي نعيش عليها مهد لا مثيل له، للحضارات والتاريخ والثقافة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن "مرور الزمن يوضح كيف أن الأراضي التي نعيش عليها مهد لا مثيل له، للحضارات والتاريخ والثقافة.. بلادنا بمثابة متحف مفتوح". جاء ذلك في كلمة ألقاها، في مراسم افتتاح رسمية لموقع "غوبكلي تبه" الأثري في ولاية "شانلي أورفة" جنوبي تركيا. وأكد أردوغان على أهمية موقع "غوبكلي تبه" الأثري، قائلا إن اكتشافه يتطلب إعادة كتابة تاريخ البشرية، مضيفا أنه أصبح مرجعًا جديدًا يوضح عمق جذور حضارات الأناضول.

وبين أن موقع "غوبكلي تبه" يحمل أهمية كبيرة للعديد من العلوم، على رأسها الآثار والأنثروبولوجيا وعلم تاريخ الأديان.

وكالة أنباء شينخوا

نائب الرئيس يشدد على الثقة في إدارة الصين لشؤونها إدارة جيدة

دعا وانغ تشي شان نائب الرئيس الصيني، الشعب إلى التحلي بالثقة في إدارة الصين لشؤونها إدارة جيدة، وذلك عندما انضم للنقاش مع زملائه من نواب المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني من مقاطعة هونان، خلال انعقاد الدورة التشريعية السنوية. وأشار وانغ للتقدم الملموس الذي حققته البلاد على مدار العام الماضي، وأعلن دعمه التام لتقرير عمل الحكومة الذي تجري مناقشته . وقال وانغ، إنه من الضروري أن يستمر التركيز وسط تغيرات عميقة في الأوضاع السياسية والاقتصادية العالمية منذ نهاية الحرب الباردة، وأضاف أن الصين لاتزال أكبر دولة نامية في العالم وأن مشكلة التنمية غير المتوازنة لايمكن حلها إلا عن طريق المزيد من التنمية.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

تزامنا مع أنباء زيارة نتنياهو... المغرب يكشف مفاجأة خطيرة تثير جدلا واسعا

أثار إعلان السلطات المغربية، توقيف 10 أشخاص، يشتبه في تورطهم بتزوير وثائق رسمية لمنح الجنسية المغربية لإسرائيليين، جدلاً واسعاً في الشارع المغربي وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. واعتبر مناهضو التطبيع، أن الخطوة المغربية الجديدة، رسالة سياسية، مفادها رفض التطبيع مع إسرائيل، وسط تواتر الشائعات حول زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وقال مناهضون للتطبيع في المغرب إن خطوة الأمن المغربي، بإعلان توقيف شبكة التجنيس للإسرائيليين لأغراض مشبوهة، في بلاغ رسمي، بثته وسائل الإعلام المغربية، مساء أمس، في النشرات الإخبارية الرسمية، هي:

"رسالة سياسية قوية بعد قمة وارسو، التي اعتبرت من أكبر المحطات التطبيعية العربية مع إسرائيل، والدعاية الإعلامية القوية لزيارة مزعومة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كما أنها إشارة قد تقفل الباب أمام كل المحاولات التطبيعية".