الوكالة الوطنية للإعلام

رابطة خريجي الجامعات اليونانية أقامت عشاءها السنوي في جبيل

أقامت رابطة الخريجين اللبنانيين من الجامعات اليونانية، حفل عشائها السنوي في جبيل، وألقى رئيس الرابطة الدكتور بسام الحاج عبيد كلمة، تحدث فيها عن "عمق الروابط الثنائية بين لبنان واليونان"، داعياً رجال الأعمال اللبنانيين واليونانيين إلى "رفع مستوى العلاقات على الصعيدين التجاري والسياحي، على ألا تكون في اتجاه واحد". كما ألقى السفير اليوناني كلمة نوه فيها بدور الرابطة.

وكالة الأناضول

قتلى الطائرة الإثيوبية المنكوبة من 35 دولة بينهم 13 عربياً

لقي مواطنون من 35 دولة حتفهم جراء حادثة الطائرة الإثيوبية المنكوبة التي تحطمت، صباح الأحد، بعد دقائق على إقلاعها من العاصمة أديس أبابا باتجاه العاصمة الكينية نيروبي.

وأكدت هيئة الإذاعة الإثيوبية نقلاً عن متحدث باسم شركة "الخطوط الجوية الإثيوبية" (لم تسمه) عدم وجود ناجين من حادث الطائرة بوينغ 737، التي تحطمت قرب بلدة بيشوفتو (جنوب شرق العاصمة أديس أبابا).

وقالت الشركة، في بيان عبر حسابها على "تويتر" إن 149 راكباً و8 من أفراد الطاقم كانوا على متن الطائرة، مضيفة أن الضحايا جميعهم ينتمون لـ35 جنسية مختلفة.

وكالة أنباء شينخوا

بنك الشعب الصيني: الصين والولايات المتحدة توصلتا إلى توافق حول العديد من القضايا الهامة بشأن سعر الصرف

قال يي قانغ محافظ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، إن الصين والولايات المتحدة ناقشتا قضية أسعار الصرف وتوصلتا إلى توافق حول العديد من القضايا المحورية والهامة في الجولة الأخيرة من المحادثات الاقتصادية والتجارية. وفي مؤتمر صحفي على هامش الدورة التشريعية السنوية، قال يي إن الجانبين ناقشا سبل احترام استقلالية السلطات النقدية للجانب الآخر، فيما يتعلق برسم معالم السياسة النقدية. وأوضح يي أن المناقشات شملت كذلك التمسك المتبادل بآلية تحديد سعر الصرف على أساس السوق، والوفاء بالالتزامات التي قطعت في القمم السابقة لمجموعة الـ20، مثل عدم اعتماد خفض تنافسي لسعر الصرف وعدم استخدام أسعار الصرف لأغراض تنافسية، والحفاظ على اتصال وثيق في أسواق النقد الأجنبي. كما ناقش الجانبان مسألة أنه يتعين على كل منهما الالتزام بالكشف عن البيانات، وفقاً لمعايير شفافية الإحصاءات لصندوق النقد الدولي، وفقاً لما ذكر يي.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

لإحراق أميركا... غواصة روسية تحمل 20 صاروخاً نووياً

تعتمد القوى الكبرى على امتلاك قوة ردع نووي ثلاثي يطلق عليها "الثالوث النووي"، تضم صواريخ وقاذفات وغواصات تعمل بمحركات نووية.

وتعد غواصة "بوري" واحدة من أخطر الغواصات النووية في العالم، وتعرف في روسيا بـ"المشروع 955"، وهي غواصة نووية من الجيل الرابع، ومن المقرر أن تحل محل نسخ أخرى من الغواصات النووية، بحسب موقع "ميليتري توداي" الأميركي.

وأورد الموقع 7 معلومات مهمة عن الغواصة، التي تعد أخطر غواصة نووية أنتجتها روسيا منذ سقوط الاتحاد السوفيتي.