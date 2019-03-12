الجزيرة - السعودية

وزير الطاقة يتفقد مشروع سكاكا للطاقة الشمسية الكهروضوئية

زار معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، مدينة سكاكا بمنطقة الجوف في جولة تفقد خلالها مشروع سكاكا للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 300 ميجاواط. ووقف معاليه خلال زيارته على مراحل تقدم سير عمل المشروع، الذي تمت ترسيته على شركة أكوا باور السعودية في العام الماضي. ويعد مشروع سكاكا باكورة مشاريع الطاقة المتجددة في المملكة وأول مشروع ضمن مشروعات الجولة الأولى للبرنامج الوطني للطاقة المتجددة والذي يأتي تنفيذاً لمبادرة خادم الحرمين الشريفين للطاقة المتجددة.

الاتحاد - الإمارات

البرلمان السوداني يخفض فترة الطوارئ

أجاز البرلمان السوداني، فرض حالة الطوارئ في كامل البلاد ولكن فقط لفترة ستة أشهر بدلاً من عام كما طلب الرئيس عمر البشير، وذلك بغرض احتواء حركة الاحتجاج التي يشهدها السودان منذ ديسمبر 2018. وقال ابراهيم أحمد عمر رئيس البرلمان السوداني بعد تصويت النواب على حالة الطوارئ التي أعلنها البشير في 22 فبراير الماضي، "أجيزت حالة الطوارئ لستة أشهر بالأغلبية". وكان الرئيس السوداني الذي يواجه أبرز تحد منذ وصوله إلى السلطة قبل 30 عاماً قد أعلن في 22 فبراير حالة الطوارئ لمدة عام في جميع أنحاء البلاد أملاً في إنهاء الاحتجاجات التي باتت شبه يومية للمطالبة باستقالته.

الوطن - عمان

بحث فرص الاستثمار في المجال الصحي بين السلطنة وبريطانيا

استقبل الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي وزير الصحة بمكتبه بديوان عام الوزارة، جوردن ويلش رئيس مجموعة الأعمال بدائرة تمويل الصادرات البريطانية. تم خلال المقابلة البحث في عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك في ما يتعلق بفرص الاستثمار في المجال الصحي وتطوير سبل تمويل المشاريع الصحية وذلك على ضوء التعاون القائم بين البلدين الصديقين.

القدس - فلسطين

تعيين وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي رئيساً للوزراء

ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أنه تم تعيين وزير الداخلية نور الدين بدوي في منصب رئيس الوزراء، في تغييرات سياسية أعقبت إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عدوله عن الترشح للانتخابات. وسيتولى بدوي هذا المنصب خلفاً لأحمد أو يحيى. وأوكلت إليه مهمة تشكيل حكومة جديدة، بحسب الوكالة.

الوطن السورية - سوريا

بعد خروج التنظيم بأمان … "قسد" تطلق هجومها الأخير على جيب داعش بشرق الفرات!

زعمت "قوات سوريا الديمقراطية – قسد" المدعومة من "التحالف الدولي"، أنها استأنفت هجومها الأخير للقضاء على تنظيم داعش في جيبه الأخير في شرق الفرات للإيحاء بأن التنظيم تم القضاء عليه عسكرياً علماً أن الأخير سبق أن أعلن عن اتفاق مع "قسد" و"التحالف" للخروج بأمان. وزعم مدير المركز الإعلامي لـ"قسد"، مصطفى بالي، وفق وكالة "رويترز" للأنباء بأن: "العمليات العسكرية انطلقت وقواتنا تشتبك حالياً مع الإرهابيين"، بعد أن أعلنت "قسد"، عن انتهاء المهلة التي منحتها لمسلحي داعش المحاصرين في جيبه الأخير ببلدة الباغوز شرق محافظة دير الزور للاستسلام.