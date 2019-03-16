أطلق يميني متطرّف مزوّد بأسلحة نصف آلية، النار عشوائياً على المصلّين داخل مسجدين في نيوزيلندا، فقتل 49 شخصاً وأصاب العشرات، وعبّر زعماء في أنحاء العالم عن شعورهم بالغضب والحزن على الضحايا.

جدّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، موقف بلاده المتمسك بنشره منظومة صواريخ "أس 400" الروسية على أراضيها، في وقت أكّد مسوؤلون أميركيون، أن اتفاق تركيا مع روسيا لشراء نظام الدفاع الصاروخي" أس 400"، يمثّل مشكلة أمن قومي لـ"الناتو" الذي لن يتمكّن من نشر طائرات " أف- 35"، في ظل وجود الأنظمة الروسية على أرض إحدى الدول الأعضاء في الحلف.

"الشرق الأوسط" عيّنت الحكومة الفرنسية فيليب تيبو سفيراً لها في طهران، وقبلت تسمية بهرام قاسمي الناطق باسم الخارجية الإيرانية، سفيراً لبلاده في باريس. ولكن حتى اليوم لم يتسلم أي من السفيرين منصبه الجديد.

"الشرق الأوسط" هدّدت بيونغ يانغ، أمس، من أنّها بصدد تعليق مفاوضاتها النووية مع واشنطن، معتبرة أن المحادثات أصبحت غير مجدية بسبب طلبات الولايات المتحدة غير المعقولة.

"الشرق الأوسط" أعربت الولايات المتحدة، أمس، عن أملها باستمرار مفاوضات نزع الأسلحة النووية مع كوريا الشمالية، بعد ورود تقارير تفيد بأن بيونغ يانغ تدرس تعليق المحادثات.

"الشرق الأوسط" أعلنت الولايات المتحدة، أمس، بدء تطبيق عقوبات غبر مسبوقة تستهدف المحكمة الجنائية الدولية.

"الشرق الأوسط" حث وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الفنزويليين على "مواصلة المسيرة" في نضالهم من أجل الديموقراطية، وذلك بعد أن أعلن، أنّ كل الديبلوماسيين الأميركيين الذين كانوا في فنزويلا غادروها.