النهار/ سابين عويس

كتبت عن مؤتمر بروكسيل 3 "حول النازحين السوريين"، لافته إلى أن برنامج المساعدات الممتدة للسنوات الخمسة المقبلة أي حتى 2023، يعكس عدم وجود حل قريب للأزمة السورية أو برنامج زمني لعودة النازحين، مما يعزز الإنطباع، بأنّ هذه المؤتمرات تركّز على دعم سوريا ودول الجوار في وضعها الراهن، في ظل وجود 11.7 مليون نازح، وليس على توفير مقوّمات العودة.

النهار/ روزانا بو منصف

كتبت عن الانقسام الحاصل حيال موضوع النازحين السوريين، معتبرة وجود فدرالية قوى، تمارس كل منها سياسات خاصة بها، وليس هناك دولة بسياسة محددة على خليفة الصراع السياسي على الاتجاه الذي يودّ كل من هذه القوى أخذ لبنان إليه.

الجمهورية/ عماد مرمل

اعتبر أن الرئيس سعد الحريري، نجح في إنهاء الانتخابات النيابية الفرعية في طرابلس قبل أن تبدأ، ويمكن القول أن النائب ديما جمالي، باقية في مقعدها النيابي الذي كان قد طعن به مجلس الدستوري. ورأى أن خوض الانتخابات ضد مرشحة الحريري وسط هذه الظروف يصبح وفق حسابات خصوم الحريري، نوعاً من الانتحار السياسي وفي معركة مختلة التوازن ومحسومة سلفاً.

الأخبار/ نقولا ناصيف

قال إنّ ما يُعلن عنه يومياً من تسيُّب أعمال الرشى والاختلاس والتزوير والغش وإهدار المال العام، لا يزال يطاول موظفين فحسب و يُكتفى بقاعدة هرم الفساد وحدها. بذلك تراوح حملة مكافحته مكانها بلا أدنى تقدّم ملموس، سوى مراكمة الفضائح. فهي تقتصر على اكتشاف المتورّطين الصغار، من دون أي صدمة جدية وحقيقية يفترض أن تختبر صدقية ما يقول به المسؤولون، وهو أنهم رفعوا الغطاء عن كل مرتكب. شأن عشرات المرتكبين الصغار، يصعد بهم هرم الفساد إلى المرتكبين الكبار.

اللواء/ أنطوان صعب

تحدث عن اتصالات بعيداً عن الأضواء بين المرجعيات السياسية، بغية عدم انعكاس الخلافات السياسية والانقسامات بين القوى والتيارات السياسية والحزبية على الحكومة، وخصوصاً أن ملفات خلافية بدأت تترك آثاراً سلبية على العمل الحكومي، ولا سيّما ملف النازحين، وقال: إنّ الرئيس الحريري وقبيل سفره، تقصّد زيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، لوضعه في صورة التحضيرات وما سيُقدم عليه كرئيس لوفد في مؤتمر بروكسل، لا سيما وأن هناك توافقاً وتشاوراً دائمين بين رئيسي الجمهورية والحكومة ، كما أن رئيس الحكومة كانت له أيضاً مشاورات مع رئيس مجلس النيابي نبيه بري، في إطار التنسيق القائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

اللواء/ أنطوان الأسمر

قال إنّ الاستراتيجية المعتمدة لمعالجة قضيّة النازحين، تعتمد على منهجية من 6 بنود وتقوم أساساً على عودة ممرحلة على دفعات:

طلب المساعدة العربية والدولية مع التركيز على ضرورة العمل في اتجاه الخارج

ب-الاستمرار في التواصل الأمني مع سوريا لتسهيل العودة

ج- تفعيل المبادرة الروسية للعودة

د- القرار العربي – الدولي الذي إتخذته قمة بيروت الاقتصادية الأخيرة، والقاضي بتأمين دعم مادي وتمويل المساعدات للنازحين في أرضهم أي عند عودتهم

هـ- تأمين مساعدات للمجتمع المضيف في لبنان

و-تـ كريس الضمانات السورية الرسمية والصلبة بعدم التعرض للنازحين

الديار/ محمد بلوط

قال: إن مشاورات واتصالات ستجري قبل زيارة وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو إلى بيروت، بين الرؤساء الثلاثة الذين سيلتقيهم بومبيو من أجل توحيد الموقف اللبناني تجاه ما سيثيره المسؤول الأميركي من مواضيع وقضايا، لا سيما ما يتعلق بملف النفط والغاز ومسألة الحدود البحرية. وتؤكد المصادرالمتابعة أن أهل الحكم متفقون على رؤية موحدة تجاه ملف النفط والحدود البحرية، وحريصون أيضاً على التعامل مع المواقف والضغوط الأميركية بدراية وحنكة تأخذ بعين الاعتبار وحدة الموقف اللبناني بشكل عام، وعلى أساس البيان الوزاري للحكومة.

الشرق/ عوني الكعكي

اعتبر إنّه بعد سقوط الحل العسكري في مكافحة الإرهاب، لماذا لا يجرّبون الحل السلمي؟ وقال: كما هناك مدارس للإرهاب التي تصطاد الأجيال، يجب أن نبحث بعمق عن سبب جذبهم… والسبب هو في العناوين الآتية: الجهل والفقر وعدم وجود وظائف عمل. يجب إقامة مدارس وجامعات تغيّر قوانينها وأنظمتها لمعالجة تلك الآفات أعلاه: لتعليم الجاهل، وإشباع الجائع، وإيجاد عمل للعاطل من العمل.

البناء/ وفيق إبراهيم

اعتبر أن مؤتمر بروكسل، ليس إلا مشروعاً لاستمرار الحرب على سورية، ومحاولة لتفتيتها بلبوس أعمال خيرية مشبوهة، فهل يؤدي المؤتمر وظائفه؟ وقال: لن يكون أقسى من مرحلة 2011 - 2019 التي شهدت تواطؤ أكثر من ستين دولة، مع مئات آلاف الإرهابيين لتدمير سورية، فحاربتهم وهزمتهم. وهي اليوم أكثر استعداداً لقتال الإشكال الجديدة للصراع لكنها لن تتنازل عن استعادة كل النازحين حتى ولو كانوا في أقصى الأرض.