روسيا اليوم

بوتين يعزّي نيوزيلندا بضحايا هجوم المسجدين الإرهابي

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن تعازيه لرئيسة وزراء نيوزيلندا، بضحايا الهجوم الإرهابي على مسجدي مدينة كرايس تشيرش، الذي أسفر عن مقتل 49 شخصاً وإصابة العشرات. وجاء في بيان صادر عن الكرملين، أن الرئيس بوتين بعث ببرقية تعزية لرئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن، أعرب فيها عن حزنه العميق ومواساته لنيوزيلندا، مؤكداً أن "الهجوم على مواطنين مسالمين تجمعوا لأداء الصلاة، يظهر مدى وحشية المعتدين"... آملا في إنزال أشد العقاب بمنفذي الجريمة. وعبّر بوتين عن تضامن روسيا مع ذوي الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

روسيا اليوم

قائد عسكري روسي: دمرنا في سوريا الآلة الأكثر كراهية للبشرية

صرّح قائد المنطقة العسكرية الوسطى الروسية، الفريق أول ألكسندر لابين، بأن القوات الروسية دمّرت في سوريا التنظيم الأكثر قسوة في تاريخ البشرية، في إشارة إلى "داعش". وقال لابين خلال ندوة صحفية، "أثناء أداء الواجب بعيداً عن روسيا دمرنا الآلة الأكثر كراهية للبشرية في تاريخ الحضارة". وتابع الجنرال قائلاً: "درسنا تاريخ القرون الوسطى وتاريخ الفاشية، وما اقترفوه في معسكرات الاعتقال، وكيف عَذّبوا والفظائع التي اخترعوها. وأود أن أقول إن داعش أفظع منهم، مشيراً إلى أن أساليب التعذيب التي استخدمها "داعش" أكثر وحشية مما كان في القرون الوسطى.

روسيا اليوم

غوتيريش يدعو العالم إلى التوّحد ضد كراهية المسلمين

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، المجتمع الدولي إلى التكاتف لمواجهة كراهية المسلمين وجميع أشكال التعصب، مقدماً خالص تعازيه لأسر ضحايا الهجوم على مسجدين في نيوزيلندا. وكتب غوتيريش تغريدة في "تويتر" جاء فيها: "أنا حزين.. أدين بشدة إطلاق النار على الأبرياء حينما كانوا يصلون مسالمين في المساجد بنيوزيلندا". وأردف مشدداً: "اليوم وكل يوم، يجب أن نقف متّحدين ضد الكراهية المعادية للمسلمين، وجميع أشكال التعصب والإرهاب".

روسيا اليوم

ترامب يوقّع "فيتو" ضد مشروع الكونغرس الهادف لإنهاء حالة الطوارئ

وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على "فيتو" ضد قرار الكونغرس إلغاء حالة الطوارئ التي فرضها، لإيجاد تمويل لبناء الجدار على الحدود مع المكسيك. وكان قد أعلن أنه سيستخدم حق الفيتو، ضد القرار بعد أن أيده مجلس الشيوخ في اليوم ذاته. وعقب توقيعه على الفيتو، أعلنت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، أن المجلس سيصوت على تجاوز فيتو الرئيس يوم 26 آذار. ومع ذلك، من المرجّح ألا يتمكن الكونغرس من تجاوز الفيتو على مشروع القرار، علماً بأن ذلك يتطلب ثلثي الأصوات في مجلسي النواب والشيوخ.