الوكالة الوطنية للإعلام

عون عزّى بضحايا جريمتي نيوزلندا: لتضافر الجهود الدولية لمواجهة الخطر المتنامي للإرهاب ولن نقبل بتقديم بعض الدول الحل السياسي لأزمة النازحين

دان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الجريمتين الإرهابيتين اللتين استهدفتا مسجدين في نيوزلندا، وأبرق إلى رئيسة وزراء نيوزلندا جاسيندا أرديرن مستنكراً ومعزياً بالضحايا الذين سقطوا. وجاء في برقية التعزية: "إن لبنان الرسمي والشعبي الذي عانى طويلاً من الإرهاب ونجح في التغلب عليه، يقف متضامناً معكم في محنتكم الأليمة، داعياً إلى تضافر الجهود الدولية لمواجهة الخطر المتنامي للإرهاب الذي لا دين ولا عرق ولا وطن له. وأكّد الرئيس العماد ميشال عون، أن "لبنان يعمل مع المراجع الدولية لتحقيق عودة آمنة للنازحين السوريين إلى المناطق السورية التي تشهد استقرارا وأمناً".وكالة أنباء الإمارات - وام

رئيس كولومبيا يستقبل عبدالله بن زايد

استقبل فخامة الرئيس إيفان دوكي ماركيز، رئيس جمهورية كولومبيا في بوغوتا، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي والوفد المرافق له. وبحث سموه والرئيس الكولومبي خلال اللقاء، العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات منها السياسية والاقتصادية والتجارية والاجتماعية والطاقة المتجددة والأمن الغذائي.

وكالة أنباء رويترز

هجمات انتحارية تستهدف نازحين من آخر جيب للدولة الإسلامية في سوريا

قالت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة، إن ثلاثة انتحاريين يرتدون ملابس النساء، قَتلوا ستة أشخاص من النازحين من آخر جيب لتنظيم الدولة الإسلامية في شرق سوريا في تفجيرات متزامنة. والهجمات هي الأولى، فيما يبدو التي تستهدف آلاف الأشخاص الذين يغادرون جيب الباغوز منذ خمسة أسابيع، عندما بدأت قوات سوريا الديمقراطية الهجوم هناك.

وكالة فرنس برس

بومبيو يلتقي نتانياهو في اسرائيل الأسبوع المقبل

يتوجه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الأسبوع المقبل إلى إسرائيل، حيث يلتقي رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، الذي يخوض حملة لإعادة انتخابه. ويقوم بومبيو بجولة جديدة في الشرق الأوسط بين 19 و23 آذار تشمل أولاً الكويت، لإجراء "حوار استراتيجي" ، ثم القدس وبعدها بيروت، وفق ما أفاد المتحدث باسمه روبرت بالادينو أمس الجمعة. وصرّح بومبيو لشبكة فوكس نيوز، أنّ "القاسم المشترك في كل محطة سيكون مساعدة هذه الدول على تعزيز جهودها، لاحتواء الجمهورية الإسلامية في إيران".

وكالة أنباء شينخوا

الإعلام العربي يرى قوة محركة جديدة لـ"الحزام والطريق" ضختها الدورتان السنويتان في الصين

إختتمت فعاليات الدورتين السنويتين لأعلى جهاز تشريعي وأعلى جهاز استشاري سياسي في الصين لعام 2019 في بكين، حيث رأت وسائل الإعلام في الدول العربية، أنّ رسائل وإشارات عدّة بُعثت خلالهما، تَبرز ثقة الصين في تنميتها ارتكازاً على دراسة المنجزات والتحديات، وتضخ قوّة محرّكة جديدة في التعاون بينها وبين دول العالم، وخاصةً في إطار مبادرة "الحزام والطريق" وتدفع هذا التعاون قُدماً بما يفيد العالم أجمع.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

أمر حكومي روسي يقضي بتشكيل مراكز تدريب عسكري في 93 مؤسسة للتعليم العالي

جاء في الوثيقة التي تشمل قائمة تضم 93 جامعة ومعهد، في مختلف الأقاليم الروسية: "يجب أن يتم تشكيل مراكز تدريب عسكري في المؤسسات التعليمية الفدرالية للتعليم العالي. يذكر أنه سبق وأصبح القانون الخاص بتناوب التدريب العسكري في مراكز التدريب العسكري ساري المفعول منذ يوم 31 كانون الثاني الماضي. وذلك بعد أن وقعه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في آب من العام الماضي.