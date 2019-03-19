لبنان الحر

أكد وزير الاتصالات محمد شقير في إطلاق الحملة الوطنية لاستنهاض الاقتصاد اللبناني أنه علينا جميعاً الانخراط في هذه الحملة الوطنية وتشجيع سياحتنا وزراعتنا وصناعتنا.

صوت لبنان

شدد رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان على "ضرورة نبذ الإرهاب أياً كان شكله أو لونه أو مذهبه"، مديناً "الجريمة البشعة التي أودت بحياة الشهداء في نيوزيلاندا"، مثمناً "الوعي العالمي في التعاطي مع هذا النوع من الجرائم وعدم تغطيته".

radio orient

استقبل الوزير السابق اللواء أشرف ريفي، في مكتبه في طرابلس، الوزير السابق رشيد درباس والمرشحة عن المقعد السنّي الشاغر في طرابلس ديما جمالي، وعرض معهما التطورات على الساحة اللبنانية وآخر مستجدات المعركة الانتخابية في المدينة.

اذاعة النور

استقبل رئيس الحكومة الأسبق تمام سلام المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان جان كوبيش وجرى عرض للأوضاع والتطورات في لبنان والمنطقة.

صوت المدى

استقبل الرئيس العماد ميشال عون النائب القسيس إدغار طرابلسي الذي أطلعه على عمله لدائرة بيروت الثانية ولأبنائها المنتشرين في مختلف المناطق، وعلى اقتراح القانون الذي قدّمه مع كل من النائبين سليم خوري وإدغار معلوف لإعفاء أصحاب الأملاك الواقعة عليها مخيمات فلسطينية من رسوم التسوية وانتقال الملكية إلى الورثة.