الجزيرة - السعودية

خادم الحرمين الشريفين يرحِّب بالسفراء الجدد المعتمدين لدى المملكة ويتسلَّم أوراق اعتمادهم

تسلَّم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة سفراء معتمدين لدولهم لدى المملكة. وقد رحَّب خادم الحرمين الشريفين بالسفراء في المملكة العربية السعودية، وحمَّلهم نقل تحياته لأصحاب السمو والفخامة قادة دولهم، متمنياً لهم التوفيق في مهامهم لتعزيز وتنمية العلاقات بين المملكة ودولهم.

الاتحاد - الإمارات

محمد بن زايد يستقبل مجلس إدارة مؤسسة الأولمبياد الخاص العالمية

استقبل ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة محمد بن زايد آل نهيان ، مجلس إدارة مؤسسة الأولمبياد الخاص العالمية. ورحب سموه بوفد المؤسسة متمنياً لها توفيق والنجاح في تحقيق أهداف المؤسسة في دعم الرياضيين من أصحاب الهمم ــ من ذوي الإعاقة الذهنية ــ وإعطائهم الفرصة لإبراز مواهبهم وتحقيق طموحاتهم ودمجهم في مجتمعاتهم. وأكد سموه دعم دولة الإمارات العربية المتحدة لمختلف المبادرات التي تمكن أصحاب الهمم من المشاركة مع باقي أفراد المجتمع في تنمية وبناء بلادنهم.

القدس - فلسطين

محللون لـ "القدس": أحداث غزة ردّة فعل على الانسداد في حياة السكان

اعتبر محللون سياسيون ما يجري من تظاهرات في قطاع غزة وقمع الأجهزة الأمنية التابعة لحركة حماس لها واعتقال المشاركين والاعتداء عليهم، إلى جانب الاعتداءات على صحافيين وحقوقيين واعتقالهم، بأنها "رد فعل طبيعي على انسداد الطريق الذي وصلت إليه حياة السكان في السنوات الأخيرة، وخاصةً في العامين الأخيرين، وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بفعل الحصار الإسرائيلي، وفرض إجراءات من قبل السلطة الفلسطينية طالت رواتب الموظفين".

الوطن السورية - سوريا

دمشق رداً على البيان الغربي المشترك: لستم مدعوون للمساهمة بإعادة الإعمار

المعلم لـ"بيدرسون": العملية السياسية بقيادة وملكية سورية فقط

جددت دمشق استعدادها للاستمرار بالتعاون مع المبعوث الأممي الخاص إلى سورية غير بيدرسون، لإنجاح مهمته بتيسير الحوار السوري السوري، للوصول إلى حلّ سياسي يحقق مصلحة السوريين ويحافظ على سيادة سورية واستقلالها ووحدتها أرضاً وشعباً، ويؤدي إلى القضاء على الإرهاب، وإنهاء الوجود الأجنبي غير المشروع على الأراضي السورية.

تأكيد دمشق جاء على لسان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم، خلال استقباله بيدرسون، حيث شدد المعلم على أن العملية السياسية يجب أن تتم بقيادة وملكية سورية فقط، وأن الشعب السوري هو صاحب الحق الحصري في تقرير مستقبل بلاده، مؤكداً وفق "سانا"، أن الدستور وكل ما يتصل به هو شأن سيادي بحت يقرره السوريون أنفسهم دون أي تدخل خارجي، وذلك وفقاً للقانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، وكل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بسورية.