النهار/ ابراهيم بيرم

رأى أن "حزب الله" متضامن إلى أقصى الحدود مع حليفه "التيار الوطني الحر" ومستعد للذهاب معه إلى أبعد مدى، لكنهما ليسا في وارد المضي في الاشتباك إلى حد إسقاط هيكل الحكومة الجامعة على رؤوس الجميع.

الجمهورية/ جورج شاهين

كشف عن وجود نصائح من مراجع ديبلوماسية تدعو المسؤولين اللبنانيين إلى التريث في الحكم على زيارة وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو لبيروت أواخر الأسبوع الجاري، مشيراً إلى أن الزيارة ستكون استثنائية ولا تشبه أياً من المهمات السابقة له.

ولفت إلى أن الوزير الأميركي سيؤكد استمرار الدعم العسكري للجيش والتعاون مع مصرف لبنان الذي أثبت جدراة في تطبيق العقوبات المالية وهو ما يحمي لبنان من كل المخاطر المحدقة به.

الأخبار/ نقولا ناصيف

أشار إلى أن الخلاف بين رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل، هو حول ملفات النازحين السوريين ومكافحة الفساد والاقتصاد، وقال: إن مكامن التناقض في علاقة باسيل برئيس الحكومة، لن تكون سبباً لدى كل منهما لإطاحة العلاقة بينهما بالسهولة المتوقعة. والتناقض نفسه بين الرئيس الحريري ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون حيال الملفات الثلاثة هذه، فضلاً عن سواها، مرتبطة بماكينة عمل الحكم وليست التعيينات آخرها.

الديار/ دوللي بشعلاني

ذكرت أنّ وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو سينصح المسؤولين اللبنانيين، بتسوية الخلاف البحري مع الجانب الإسرائيلي حول البقعة البحرية المتنازع عليها بين الجانبين، والتي تبلغ مساحتها نحو 850 كلم، وذلك بأن يُعطى جزءاً منها، علماً أنّها تدخل بأكملها ضمن حصّة لبنان في المنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر.

الشرق / تيريز القسيس

نقلت عن تقارير ديبلوماسية غربية أن زيارة وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو إلى المنطقة نهاية هذا الأسبوع، قد تشكل محطة تحول للسياسة الأميركية في الشرق الأوسط، لما قد يطرحه من ملفات حساسة ودقيقة على المسؤولين في المنطقة. فوفق المصادر، فإن الزائر الأميركي المتوقع أن يعرج على لبنان نهاية هذا الأسبوع، سيؤكد سياسة الولايات المتحدة من أهمية محاربة الإرهاب والقضاء على كل جيوبه في المنطقة.