The Telegraph

إطلاق النار في أوتريخت: القبض على المشتبه به وهو تركي المولد، 37 عاماً، بعد مقتل ثلاثة في "هجوم إرهابي محتمل"

ألقت الشرطة الهولندية، القبض على المشتبه بتنفيذه إطلاق النار داخل محطة نقل "للترام" في مدينة أوتريخت أودى بحياة 3 أشخاص. وأكدت إدارة شرطة أوتريخت، في مؤتمر صحفي، أن المشتبه به تركي يدعى غوكمان تانيس، ويبلغ من العمر 37 عاماً، وتم القبض عليه خلال مداهمة أمنية. من جانبه، أفاد مدعي بلدية أوتريخت، روتغير جيكين، خلال المؤتمر ذاته، بأن المشتبه فيه لديه سجل جنائي وسبق أن اعتقله الأمن المحلي. وأكد جيكين أن دوافع المهاجم لم تحدد بعد، مؤكداً أن العملية تحمل طابعاً إرهابياً أو قد تكون ناجمة عن نزاع عائلي.

وعلى خلفية هذا التطور قررت السلطات المحلية خفض مستوى التهديد الإرهابي في المدينة من الدرجة القصوى.

HAARETZA

كندا تمدد مهام التدريب العسكري في أوكرانيا والعراق

أعلن وزيرا الدفاع والخارجية الكنديّان أمس الاثنين تمديد مهام البعثتين العسكريتين التدريبيتين الكنديّتين في العراق وأوكرانيا. وقال وزير الدفاع الكندي هارجيت ساجان في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الخارجية كريستيا فريلبد "حققنا تقدماً كبيراً ومستداماً لكنّنا ندرك الحاجة لمزيد من العمل. الآن يجب أن نضمن ألا يستطيع داعش إعادة بناء قدراته وتهديد أمن العراق". وستحتفظ كندا حتى مارس 2021 بـ250 عنصراً من القوات الخاصة في العراق، مهمتهم تدريب القوات الأمنية المحلية، كما ستحتفظ بعدة مروحيات هجومية تشارك في الائتلاف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد داعش. وفي أوكرانيا، سيواصل نحو 200 جندي كندي توفير الأسلحة وخدمات الهندسة العسكرية واللوجستية والتدريبات الطبية للجانب الأوكراني حتى نهاية مارس 2022، حيث دربت كندا منذ عام 2015، نحو 11 ألف جندي أوكراني.