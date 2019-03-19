الوكالة الوطنية للإعلام

عون خلال إطلاق حملة فكر لبنان من قصر بعبدا: علينا المقاومة لنحسن اقتصادنا ولا حصانة لأحد في الحرب على الفساد وأنا نموذج لأكبر متهم برأه القضاء

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أنه "علينا اليوم أن نقاوم لنحسن اقتصادنا"، لافتاً إلى أن "المقاومة لا تكون دائماً بهدف الحصول على الحرية والسيادة والاستقلال، وهذه اعتدنا عليها وقدمنا دماً لأجلها"، معتبراً أن "الشعب المقاوم هو الذي يشتري من إنتاجه، ويأكل من أرضه، ولا يعمل على تهريب الخضار من الخارج إلى الأسواق اللبنانية بحجة أن أسعارها أدنى"، متمنياً من جميع اللبنانيين "أن يكونوا قد سمعوا نداءه، ومن المؤكد أننا نستطيع، وبأسرع مما تتصورون، أن نتخطى الأزمة الاقتصادية".

وكالة أنباء الإمارات - وام

محمد بن زايد يستقبل السيناتور روي بلانت رئيس وفد المنتخب الأميركي المشارك في الأولمبياد الخاص

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ــ في مجلس قصر البحر، السيناتور روي بلانت عضو مجلس الشيوخ الأميركي رئيس وفد منتخب بلاده المشارك في دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص " أبوظبي 2019 ".ورحب سموه بالضيف وتمنى للمنتخب الأميركي المشارك في الأولمبياد التوفيق وتحقيق النتائج المرجوة في هذه المنافسات العالمية مع نظرائه بقية فرق دول العالم المشاركة في هذا الحدث.

وكالة أنباء رويترز

خبير في الأمم المتحدة: إسرائيل تحرم الفلسطينيين من المياه النقية

جاء في تحقيق للأمم المتحدة حول حقوق الإنسان أن إسرائيل تحرم ملايين الفلسطينيين من الإمدادات المنتظمة من المياه النقية بينما تجرد أراضيهم من المعادن "فيما يبدو أنه عمل من أعمال النهب". وقال مايكل لينك مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية إن إسرائيل "تواصل مهمة التوسع في الاستيطان" في الضفة الغربية، وهو ما تعتبره الأمم المتحدة ودول كثيرة غير قانوني. وأضاف أن هناك ما بين 20 و25 ألف مستوطن جديد كل عام.

وكالة فرنس برس

بوتين يدشن محطتي كهرباء في القرم في الذكرى الخامسة لضم شبه الجزيرة

دشن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محطتين لإنتاج الكهرباء في القرم بهدف تأمين الطاقة في شبه الجزيرة الأوكرانية، وذلك بعد خمس سنوات من ضمها، وسط استمرار التوتر مع كييف والدول الغربية. وفي سيباستوبول، الميناء الكبير على البحر الأسود، شارك بوتين في احتفال لتدشين محطة وأطلق عبر الدائرة المغلقة ورشة بناء المحطة الثانية في سيمفيروبول، عاصمة المنطقة. وأكد الرئيس الروسي أن المحطتين "ستعملان بكامل طاقتهما"، مشيداً بـ"خطوة مهمة" نحو تعزيز "الأمن على صعيد الطاقة في شبه الجزيرة".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

أردوغان: جهاز الاستخبارات التركي يحقق في دوافع هجوم أوتريخت

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن جهاز المخابرات التركي يحقق في دوافع مرتكب حادث إطلاق النار في أوتريخت الهولندية، وهو تركي الأصل، لبحث دوافع الهجوم سواء إن كانت لأسباب عائلية أو إرهابية. وقال أردوغان في مقابلة مع قناة "7 التركية" إنه "لم يتضح بعد سبب الهجوم حيث يقال إنه نفذ بسبب مسألة عائلية وهناك من يقول عمل إرهابي وجهاز الاستخبارات التركي يحقق في الحادث".