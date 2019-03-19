Published by lebarmy13 on ثلاثاء, 03/19/2019 - 10:28
Ar
  • U.S.-backed force says it has taken positions in Islamic State Syria camp
  •  القوة المدعومة من الولايات المتحدة تقول إنها اتخذت مواقع في معسكر الدولة الإسلامية في سوريا
  • Turkish intelligence investigating if Utrecht attack personal or terrorism, Erdogan says
  • الاستخبارات التركية تحقق فيما إذا كان هجوم أوترخت شخصياً أو إرهابياً ، بحسب أردوغان
  • Canada to extend military training missions in Ukraine, Iraq
  • كندا تمدد مهام التدريب العسكري في أوكرانيا والعراق
Press: 
Haaretz
Date: 
الثلاثاء, مارس 19, 2019