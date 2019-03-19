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Published by lebarmy13 on ثلاثاء, 03/19/2019 - 10:28
Ar
- U.S.-backed force says it has taken positions in Islamic State Syria camp
- القوة المدعومة من الولايات المتحدة تقول إنها اتخذت مواقع في معسكر الدولة الإسلامية في سوريا
- Turkish intelligence investigating if Utrecht attack personal or terrorism, Erdogan says
- الاستخبارات التركية تحقق فيما إذا كان هجوم أوترخت شخصياً أو إرهابياً ، بحسب أردوغان
- Canada to extend military training missions in Ukraine, Iraq
- كندا تمدد مهام التدريب العسكري في أوكرانيا والعراق
Press:
Date:
الثلاثاء, مارس 19, 2019