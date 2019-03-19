Published by lebarmy13 on ثلاثاء, 03/19/2019 - 10:28
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  • إيران تنفي إجراء عملية مشتركة مع تركيا ضد حزب العمال الكردستاني
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Press: 
Ynet News
Date: 
الثلاثاء, مارس 19, 2019