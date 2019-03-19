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Published by lebarmy13 on ثلاثاء, 03/19/2019 - 10:28
Ar
- Iran denies joint operation with Turkey against PKK
- إيران تنفي إجراء عملية مشتركة مع تركيا ضد حزب العمال الكردستاني
- Hamas resumes nightly clashes with IDF at Strip’s border after 10 days of calm
- حماس تستأنف الاشتباكات الليلية مع الجيش الإسرائيلي على حدود القطاع بعد 10 أيام من الهدوء
- Iran demands US leave Syria, Damascus threatens Kurds
- إيران تطالب الولايات المتحدة بمغادرة سوريا ودمشق تهدد الأكراد
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Date:
الثلاثاء, مارس 19, 2019