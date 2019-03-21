الأخبار/ نقولا ناصيف

أجرى حديثا مع المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم حول إجراءات عودة النازحين السوريين والتنسيق مع السلطات السورية، وقال فيه إن التنسيق مع سوريا سابق لموضوع النازحين وبدأ في مكافحة الإرهاب عند حدود الدولتين، وأشار اللواء ابراهيم إلى توجّهين حيال عودة النازحين التي يريدها الأفرقاء جميعاً، لكنهم يختلفون على المقاربة. هناك مَن يقول بالعودة الآمنة والرأي الآخر يتحدث عن عودة طوعية وفيهم مَن يربطها بالحل السياسي للحرب السورية التي لا يستطيع أحد التكهّن بموعد الوصول اليه. وهذا هو مصدر اللغط القائم، وتداخلت فيه المواقف السياسية. وأنا أستخدم عبارة العودة الطوعية التي هي إرادية، تفادياً لاستفزاز المجتمع الدولي، بل مراعاته ومراعاة النازحين أنفسهم.

الأخبار/ ابراهيم ناصرالدين

رأى أن زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى لبنان لن تغيّر من الوقائع شيئاً، وقال: إذا كان عنوان جولته مواجهة أنشطة إيران المخلّة بأمن المنطقة، فإن حدود هذا الصراع على الساحة اللبنانية محسومة سلفاً ومحكومة بموازين قوى لن تستطيع واشنطن تغييرها مهما بلغت نواياها الشريرة سقوفاً مرتفعة تجاه حزب الله.

الديار/ دوللي بشعلاني

قالت إن توطين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ودول الجوار يشكّل الهاجس الأكبر للولايات المتحدة الأميركية من إبقاء النازحين السوريين فيه وإن بقاء أو توطين اللاجئين الفلسطينيين فيه، يُشجّع النازحين السوريين على التمسّك بمبدأ "العودة الطوعية"، فيتخذون خيار "عدم العودة". ونقلت عن مصادر دبلوماسية أن أكثر ما تخشاه مع رفض لبنان لمبدأ توطين الفلسطينيين، هو أن يُصار إلى إشعال النزاعات الدموية داخل المخيّمات الفلسطينية، ولا سيما منها مخيّمي عين الحلوة والمية ومية، بهدف تهجير جزء كبير من اللاجئين الفلسطينيين وشطب القضية الفلسطينية وحقّ العودة، وذلك تنفيذاً لصفقة القرن.

اللواء/ حسين زلغوط

اعتبر أن زيارة وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية إلى بيروت قد ساهمت إلى حدّ كبير في تبريد الأجواء السياسية لتأمين المناخات المطلوبة لهذه الزيارة. وقال إنه "لولا زيارة الوزير مارك بومبيو إلى بيروت لما كان قد تمّ تحديد موعد لجلسة مجلس الوزراء، بعد التوتر العالي الذي برز على خط التيار الحر وتيار المستقبل، والذي حاول كل طرف التخفيف من وطأته لمنع توقف العمل الحكومي، وأن أجواء جلسة مجلس الوزراء اليوم تشكّل اختباراً حقيقياً يظهر مدى التضامن بين مكوّنات الحكومة الذي يُعدّ حجر الأساس في الحفاظ على بقائها.

الشرق / خليل الخوري

قال إن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يأتي إلى لبنان تحت عنوان كبير: كيف نوقف النفوذ الإيراني في المنطقة؟! وكيف نحجّم حزب الله! والعنوان الكبير، بل السؤال الكبير الذي يحمله الضيف يضيف أثقالاً على الأثقال التي ينوء تحتها الكاهل اللبناني، المرهَق أساساً. صحيح أن موقف الزائر الأميركي الرفيع لن يفاجئ الجانب اللبناني. ولكن، هل يُفاجَأ هو بالردّ اللبناني؟ وكيف سيتلقى هذا الرد الذي هو بالفعل ردّان يختلفان في الموقف من حزب الله لدى كل من الطرفين اللبنانيين المختلفين حول الموقف من حزب الله؟!